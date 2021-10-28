Иосиф Райхельгауз: Хабенский выдающийся актер, но почему его назначили худруком МХТ кулуарно?

Иосиф Райхельгауз. Фото: Кристина Безбородова

Если для многих «развлекательных» заведений ближайшие дни станут времен потерь — зрительских и, значит, финансовых, то, например, для московских театров ситуация не так однозначна. Есть прививка, код и билет — милости просим. Хотя в театральном сообществе обсуждают сейчас не только это, но и появление двух новых руководителей в МХТ им. Чехова и во МХАТе им. Горького.

Сайт kp.ru обратился за комментарием к худруку «Школы современной пьесы» Иосифу Райхельгаузу:

- Ближайшие дни для многих — время закрытых дверей. А для вас?

- Мы каждый день играем спектакли. Мы, конечно, проверяем все эти коды и пространство между зрителями. Понимая, что время довольно тревожное. Лучше не нарываться.

- Ограничения сейчас нужны?

- Это верные меры. Пока такая ситуация - мы будет ей соответствовать.

- Вы афишу не меняли?

- Мы не снимаем ни одного спектакля. У нас были проданы билеты до декабря, а некоторые спектакли до января. Они востребованы. Для нас важно сохранить все.

- Но финансовые потери вы несете?

- Ущерб приходит от момента, когда 50% от продажи билетов. Да, у нас они дорогие. Мы гордимся своей звездной труппой. У нас же 11 народных артистов. И они должны получать достойную зарплату. И когда мы продаем лишь половину билетов — понятно, что много не добираем.

- Ваши зрители отказывались от билетов в эти дни?

- Как только объявили о долгих выходных - в первый-второй день был шквал сдачи билетов. Мы безропотно их принимали. Но их тут же выкупали другие. Люди в очереди стояли.

- Кому-то из театралов повезло?

- Да. Мы отменили позавчера какую бы то ни было бронь. Мне неловко - звонят драматурги, писатели знаменитые, мои коллеги из других театров. Я вынужден отказывать. Объясняю, что все до последнего билета продано. Вот вчера буквально отказывал знаменитым писателям и драматургам.

А у меня в эти дни будет много репетиций каждый день со студентами.

- Все с прививками?

- У нас непривитый человек не может прийти в театр. У нас практически все привиты. От Елены Всеволодовна Санаевой до последней студентки.

- В эти же непростые дни появились новые лица в руководстве двух больших московских театров...

- Я состою в совете художественных руководителей московского департамента культуры. И когда там такие назначения возникают — с нами все-таки советуются. А у меня сейчас ощущение, что в «большом министерстве» никто ни с кем всерьез не посоветовался.

- Может, посоветовались с другими вашими коллегами?

- Я вчера читал такую реплику про реакцию Сан Саныча Калягина. Он был обижен тем, что о решении по МХТ и МХАТу он узнал из прессы, а он же глава Союза театральных деятелей!

- Но Московский художественный театр возглавил человек, известный всей стране и многими уважаемый.

- Константин Хабенский — замечательный, выдающийся актер. Но для руководства МХТ требуется все-таки другое. Нужна мощнейшая концепция, умение создавать программу. Если б был конкурс концепций — стало бы понятно, из кого и из чего происходит выбор. А тут все прошло кулуарно - и я считаю это неудачным ходом.

- А ситуация во МХАТе?

- Назначение во МХАТ имени Горького нового директора - это выглядит расправой с Бояковым, который за короткое время смог оживить эту мертвичину. Исходя из опыта этого директора, ничего не понимающего в драматическом театре, который уже заявил, что надо вернуть на сцену Доронину — это назначение на мой взгляд, выглядит безобразно. Которое разрушает ростки живого театра, которые в этом театре возникли.

- Театральное сообщество взволновано этими изменениями?

- Позавчера было вручение одной из самых объективных театральных премий. И я с радостью с коллегами получал премию - вместе с Евгений Мироновым, Дмитрием Крымовым, Чулпан Хаматовой, Денисом Азаровым, Машей Трегубовой. Мы были счастливы, обнимая друг друга. И это тот редкий случай, когда добро объединяет наш цех. Но есть много других поводов, которые вызывают раздрай, конфликт и непонимание. Два этих назначения вызвали именно это.