Иосиф Пригожин: У Валерии от ковида умер дядя — вот наша забота сейчас

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Отмененные и перенесенные концерты — удар, который непросто перенести любому известному артисту. А если на это накладываются еще и непростые семейные обстоятельства — с этим тяжело справляться вдвойне.

Мы попросили прокомментировать новые ограничительные меры известного продюсера Иосифа Пригожина и узнали, что заботит его не только это.

- Насколько сильно нерабочие дни отразятся на вас, будете ли обращаться за помощью к государству?

- Я стараюсь по этому поводу даже не думать.

- Как можно не думать о деньгах?

- У государства много социальных нагрузок. А что касается нашего цеха... Пака у нас нет своего профсоюза, который, в том числе, объяснял бы значимость того, что мы делаем — толку не будет. В нашей индустрии нет единоначалия, нет лидера. Когда говорим о классическом жанре, о цирке, о кинематографе — там есть сложившийся пазл. Есть алгоритм планирования и управления. И понятны люди, которые в нем находятся и действуют.

- А в шоу-бизнесе ничего этого и близко нет?

- В поп-индустрии все не так. Каждый тянет на себя одеяло. Пока это так —на поддержку со стороны государства рассчитывать особо не приходится. Возможно, это справедливо.

- Вам приходится отменять выступления, где вы выступали продюсером?

- Мы смотрим на вещи с точки зрения такой логики: пока заболеваемость растет, значит, нет особых поводов для праздника. Я не даю оценок, я следую тем обстоятелствам и деталям, которые касаются меня.

- Вы в эфире упоминали про финансовые риски, например, связанные с выступлением Игоря Николаева.

- Концерт Игоря Николаева состоится 17 ноября. В рамках закона, в рамках возможностей.

- Вы остаетесь в Москве или уедете с Валерией туда, где море и солнце?

- У меня идет технологический процесс. У меня телеканал, эфир, съемки. Мой процесс не останавливается. Я не думал о том, что будет завтра. Уеду ли я завтра или нет — это вопрос риторический. Живу в моменте. Больше всего меня сейчас беспокоит вот что: у Валерии вчера умер любимый дядя от ковида, фантастический человек, Валерий Николаевич. Он работал заместителем начальником Приволжской железной дороги. Вот этим мы сейчас занимаемся.