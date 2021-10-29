Пациент одной из ковид-лечебниц Киева, Украина. Фото: REUTERS

США. Из-за вакцинации не будет хватать полицейских и пожарных

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио издал указ, согласно которому все городские служащие должны сделать хотя бы один укол. Отведенный для этого срок истекает в 17.00 в пятницу 29 октября, но за день до дедлайна еще оставались тысячи непривитых служащих, в основном в полиции и пожарной службе. Пишут, что это несколько десятков полицейских участков и пожарных частей. Тем не менее, по указу мэра, все они должны будут отправиться в неоплачиваемый отпуск, пока не сделают прививку.

Венгрия. Конец сказки

Венгрия, закупившая в свое время «Спутник V», не дожидаясь одобрения от Евросоюза, долгое время казалась чуть ли не чудом. Народ вакцинировался дисциплинированно, власти в ответ отменяли ограничения. Въезд в страну открыт всем привитым, в том числе «Спутником», магазины и рестораны работают без ограничений, а маски не носит никто.

Но если в начале октября в стране фиксировали пару тысяч новых заражений в сутки, то сейчас их больше 10 тысяч. Приходится возвращаться маски — пока только в общественном транспорте. Но что важнее, работодателям дали законное право требовать от своих сотрудников привиться — под страхом увольнения.

Украина. Жесткий локдаун в Киеве

Ситуация с заболеваемостью в столице страны ухудшается, и мэрия идет на крайние меры. С 1 ноября все школы переводят на дистанционку. Посещать рестораны, магазины и тренажерные залы смогут только вакцинированные киевляне. Больше того, работать смогут лишь те из перечисленных заведений, где все сотрудники также сделали прививки.

Судя по всему, серьезно рассматривался вопрос остановки общественного транспорта. Но в конце концов городские власти решили этого не делать. Вместо этого возить обещают только привитых или обладателей свежих ПЦР-тестов. Массовые проверки на входе в метро или автобус обещают не проводить — вместо этого сотрудники полиции будут подходить к некоторым пассажирам и просить показать справку.

Израиль. Открыт для привитых «Спутником V»

С 15 ноября земля обетованная начнет принимать туристов, привитых российской вакциной «Спутник V». Важно выполнить несколько условий: сделать обе прививки, с момента второй до въезда в Израиль должно пройти не меньше 14 суток, а до момента предполагаемого выезда должно оставаться не больше полугода.

Бразилия. Обвинения против президента

Пандемия еще не улеглась, а местный Сенат уже созвал специальную комиссию, которая расследует действия властей в критический момент. И народные избранники посчитали, что ответственность за 600 тысяч жизней, которые унес в стране ковид, лежит на президенте Бразилии Жаире Болсонару. Его обвиняют по 9 статьям, в том числе в преступлениях против человечности, а также шарлатанстве и нарушении санитарных правил. Вместе с Болсонару в списке обвиняемых еще 70 человек, в том числе его дети.

Дело в том, что с самого начала эпидемии Болсонару якобы публично преуменьшал опасность ковида, хотя данные от ученых и медиков говорили об обратном. В какой-то момент правительство специально не вводило никаких ограничений, чтобы как можно больше людей переболели коронавирусом и естественным путем сформировался коллективный иммунитет. В итоге Бразилия на втором месте в мире по числу жертв пандемии. Больше умерло только в США.