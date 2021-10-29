Переговоры Путина с президентом Финляндии Саули Ниинистё: о чем будут говорить лидеры соседних государств

Президент Финляндии Саули Ниинисте и президент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции, 2019 г. Фото: Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС

В пятницу в Москву на переговоры с Владимиром Путиным приедет президент Финляндии Саули Ниинистё. Из-за пандемии лидеры двух государств не общались очно более двух лет. А до этого их контакты были более регулярными и всегда — плодотворными. Недаром на Западе считают, что российский и финский президенты хорошо понимают друг друга, и у них нет запретных для обсуждения тем. Что для Евросоюза особенно важно с окончанием политической карьеры Ангелы Меркель.

Финский президент — опытный политик и дипломат, про которого сами финны сказали бы: у него есть «сису». То есть, чисто финская стойкость. В пользу этого говорит тот факт, что в декабре 2004 года Ниинистё вместе с сыновьями Матиасом и Нуутти пережил на тайском курорте сокрушительное цунами, унесшее жизни почти 228 тысяч человек, в том числе 179 финнов. Будущий президент с детьми успел забраться на телеграфный столб, который по счастью тоже оказался с «сису».

Обладая таким жизненным опытом, президент Финляндии легко пережил в первой половине недели цунами пожиже — первый в истории официальный визит в эту страну генсека НАТО Йенса Столтенберга в сопровождении всего Североатлантического совета, состоящего из послов стран-членов военного альянса.

Зачем они приезжали — очевидно: лично агитировать финнов в пользу более тесного сотрудничества с НАТО. В перспективе — вплоть до вступления в этот военный блок, от которого Хельсинки пока воздерживается. Тем более, что не случайно подгаданный к визиту соцопрос показал рост числа сторонников присоединения к НАТО среди жителей Финляндии. За год стало на четыре процента больше — теперь их аж 26%. А противников стало на пять процентов меньше — теперь их 40%.

Будучи родом из богатой водопадами гористой Норвегии, Столтенберг хорошо знает, как эффективно вода точит камень. Поэтому он годами напористо убеждает финнов, что им будет гораздо безопаснее в едином строю с НАТО, чем в нынешнем нейтральном статусе.

Да, пока большинство жителей Суоми против членства в альянсе. Но ведь их позиция может кардинально измениться. Об этом говорит жизненный опыт Столтенберга. Когда-то он протестовал против войны во Вьетнаме, кидая камни в окна американского посольства в Осло. Но потом поменял убеждения, сделал карьеру, дважды возглавил норвежское правительство и в итоге уже восьмой год руководит крупнейшим военным блоком во главе с США. И теперь кидает призывные взгляды в сторону Финляндии и других потенциальных членов.

В итоге генсек НАТО перед отъездом, по его словам, оставил дверь в альянс для Финляндии открытой. Финны дипломатично не отказываются. Но и в чужую дверь не спешат. Потому что, как верно заметил президент Ниинистё пару лет назад, из бесед с российским лидером он четко понял: сейчас русские через границу видят финнов. А будь через речку НАТО, они бы видели врага.

То есть, лидеры соседних государств действительно хорошо понимают друг друга.