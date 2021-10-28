Школьникам добавили три новые олимпиады

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В приказе министерства перечислены 86 соревнований по различным предметам и направлениям, сообщается в официальном Телеграм-канале ведомства. Есть три новых:

Открытая олимпиада по экономике, которую будет проводить Вологодский научный центр Российской академии наук. Третий уровень;

Международная олимпиада по финансовой безопасности, ее организаторами станут Минобрнауки совместно с Росфинмониторингом и вузами - участниками Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Третий уровень;

Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада, которая раньше была частью Санкт-Петербургской олимпиады школьников. Первый уровень.

Все три – из перечня РСОШ, то есть проводятся под эгидой Российского совета олимпиад школьников и дают самые весомые льготы при поступлении в вузы. Все зависит от уровня олимпиады (их 3) и какой степени диплом получен (их тоже три: I – победитель, II и III - призеры). Вузы предоставляют абитуриенту льготы трех видов: зачисление без экзаменов (БВИ), 100 баллов за ДВИ (дополнительное вступительное испытание), 100 баллов по предмету вместо результата ЕГЭ. Информацию о льготах нужно смотреть на официальных сайтах вузов до 1 октября.

Срок действия результатов олимпиад – 4 года. Диплом победителя или призера может быть использован в качестве льготы при поступлении только при условии получения по профильному предмету не менее 75 баллов ЕГЭ, поясняется на сайте РСОШ. Но некоторые топовые вузы, например ВШЭ, повышают эту планку до 85 баллов.

Льготой «максимальный балл ЕГЭ» можно воспользоваться, подав документы в пять вузов. А льготой БВИ – только в одном и на одном направлении подготовки.

Налечь на олимпиады – выгодная стратегия для выпускника. В прошедшую вступительную кампанию именно олимпиадники отхватили бюджетные места по топовым направлениям, из-за чего даже стобалльники остались за бортом.