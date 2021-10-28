«Я самая богатая среди жен чиновников»: Собчак похвасталась, что зарабатывает 280 миллионов рублей в год

Ксения как жена главы бюджетного учреждения (Богомолов возглавляет государственный театр) обязана публиковать свои доходы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак дала интервью блогеру Иде Галич для ее YouTube-шоу «Есть вопросики». По правилам шоу, телеведущей пришлось отвечать на вопросы обычных людей – зрителей YouTube-канала. И, конечно, они не преминули спросить Собак о ее доходах.

Ксения отметила, что информация о ее заработках есть в открытом доступе. Поскольку ее муж Константин Богомолов является художественным руководителем Театра на Малой и возглавляет бюджетное учреждение, ей приходится ежегодно публиковать сведения о доходах.

- Я же теперь жена чиновника. И я вынуждена по закону опубликовывать декларацию, потому что все родственники чиновников должны это делать, - пожаловалась телеведущая.

Собчак подтвердила, что она очень хорошо зарабатывает. Точную сумму она припомнить не смогла и заявила, что в год ее доход составляет около 4 миллионов долларов. В пересчете на рубли это 280 миллионов. То есть в месяц журналистка зарабатывает 23 миллиона рублей.

- Я испортила всю малину, потому что самая богатая жена чиновника - это теперь Ксения Собчак, - гордо сообщила теледива, отметив, что этот доход никак не связан с бюджетом Минкультуры.

Ксения никогда не скрывала, что зарабатывает миллионы долларов. Время от времени телеведущая любит шикануть и похвастаться своим богатством. Например, в отпуск на Мальдивы она летает на частном самолете. И при этом с удовольствием фотографируется на борту, держа в унизанной бриллиантовыми кольцами руке бутерброд с черной икрой. На самих же островах Ксения жила на вилле стоимостью 350 тысяч рублей в сутки.

В отпуск на Мальдивы Ксения летает на частном самолете. Фото: Инстаграм.

- Ну что за лухари жизнь, Ксения Анатольевна? И Картье, и чёрная икра, и частный борт. Неужели ютубчик так приносит или муж- режиссёр так гонорары поднял? Откуда миллионы? – как-то поинтересовалась у Собчак одна из раздраженных подписчиц ее Инстаграма.

- Почитайте Форбс. Рекламные контракты и корпоративы приносят хорошую прибыль, - парировала телеведущая.

В рейтинге самых успешных звезд России до 40 лет по версии Форбс Ксения занимает пятое место. До недавнего времени основной доход ей приносило ведение корпоративных мероприятий. А в 2020 году акцент сместился в сторону рекламы в Инстаграме и YouTube. На Инстаграм телеведущей подписаны более 8,5 миллионов человек, соцсети приносят ей 1,48 млн. долларов в год. Только за один рекламный пост на своей странице Ксения берет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Так что вполне может позволить себе и частный самолет, и черную икру, и бриллианты от Картье.

В том же интервью Идее Галич Ксения рассказала, как Константин Богомолов относится к ее сыну от первого брака Платону. По словам телеведущей, у режиссера свои подходы к воспитанию мальчика. Ксения говорит, что Константин прекрасно ладит с ее сыном.

- Костя обожает детей и потрясающе общается с Платоном, у него свои подходы, которые работают, - заявила телезвезда.

Ксения рассказала, что Богомолов часто видится с дочкой от первого брака, которую ему родила актриса Дарья Мороз. Платон обожает сводную сестру и регулярно спрашивает о ней.