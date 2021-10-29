Ревва признался, что ему предлагали 100 тысяч евро за эскорт-услуги для 50-летней поклонницы

Александр Ревва пользуется успехом у дам бальзаковского возраста. Фото: Инстаграм.

Александр Ревва в новом шоу Максима Галкина «Блеф» рассказал, как 50-летняя поклонница предлагала ему баснословный гонорар за эскорт-услуги. Шоумен признался, что чуть было не согласился, если бы дама не поставила поставило одно очень смутившее его условие.

Пару лет назад Александра пригласили выступить в Новосибирске на дне рождения 50-летней дамы. Юбилярша оказалась очень привлекательной женщиной. Она хорошо заплатила артисту за частный концерт, после которого ему вручили букет цветов и дорогие часы. После выступления в гримерку к Ревве пришла помощница именинницы. Она сообщила, что заказчице настолько понравилось его выступление, что она хотела бы продолжить общение, но уже в номере отеля. За VIP-услуги Ревве предложили 100 тысяч евро. Артист допустил, что он мог бы согласиться на это предложение, если бы не одно условие: дама хотела, чтобы за процессом наблюдал ее муж.

- Мероприятие проходило в отеле, и она хотела пригласить меня в номер. Вопрос в 100 тысяч евро за VIP-услуги. Я бы, возможно, согласился, но было одно условие: чтобы смотрел супруг, - рассказал Александр.

В новом шоу «Блеф» предполагается, что его участники должны врать в глаза друг другу, а затем угадывать, что из сказанного не было придумано. Соперником Александра Ревы стал Николай Басков. В ходе шоу выяснилось, что история про эскорт-услуги оказалась правдой и действительно приключилась с артистом в недалеком прошлом.

Жена Реввы Анжелика. Фото: Инстаграм.

К слову, второе «я» Реввы – ловелас Артем Пирожков - приносит шоумену немалый доход. Его хиты пользуются неизменной популярностью, за которую устроители концертов готовы щедро платить. До пандемии, в 2019 году за одну только новогоднюю ночь Ревва заработал 200 тысяч евро. Такой гонорар артисту за выступление на новогоднем корпоративе заплатил один из столичных ресторанов, расположенный в «Москва-Сити».

Несмотря на свой сценический имидж любителя женщин Ревва давно и счастливо женат. Вместе с женой Анжеликой они воспитывают дочерей Алису и Амелию. Александр и Анжелика познакомились в 2004 году в ночном клубе. Ревва уже тогда был популярным квнщиком, но девушка не отнеслась к нему серьезно, решив, что он слишком легкомысленный. Роман пары развивался по переписке, причем на тот момент Александр уже жил в Москве, а Анжелика — в Краснодаре. Влюбленные поженились в 2007 году, а через несколько месяцев родилась их старшая дочка. Младшая дочь пары появилась на свет в 2013 году. Жена шоумена - дизайнер, она создала собственный бренд детской одежды. Ее любимыми моделями стали собственные дочери. Анжелика снимает их в рекламе и привлекает к модным показам на подиуме.