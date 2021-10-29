12-летний школьник умер во время игры в догонялки

Врачам предстоит установить, от чего именно умер 12-летний ребенок, который играл во дворе в догонялки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия произошла в поселке Биокомбината в Лосино-Петровском районе Московской области. В тот злосчастный вечер шестиклассник Ваня Р.* договорился поиграть с друзьями во дворе.

Ребята выбрали игру в догонялки и стали бегать друг за другом. В очередной кон, когда Ваня убегал от «водящего», школьник внезапно почувствовал себя плохо и упал на землю без сознания. Испуганные товарищи прервали игру и побежали за взрослыми, которые вызвали на место скорую помощь. Медики примчались на место в считанные минуты. Врачи провели все необходимые реанимационные действия, но помочь Ване уже не смогли и констатировали его смерть.

- Во дворе одного из домов в поселке Биокомбината скончался 12-летний школьник Иван К.* Мальчик играл в догонялки во дворе с друзьями. В один момент Ваня почувствовал себя плохо и замертво упал на землю. Дети позвали на помощь родителей, которые вызвали скорую помощь. Врачи уже ничем не могли помочь школьнику и констатировали смерть. Ребенок скончался сразу, за 30 минут до прибытия скорой помощи, - рассказал KP.RU источник в здравоохранении округа.

Тело ребенка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точные причины смерти школьника. Врачам предстоит установить, от чего именно умер 12-летний ребенок, который играл во дворе в догонялки. Полиция проводит проверку по факту случившегося.