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Происшествия29 октября 2021 11:02

В Ивантеевке найден застреленным генерал-майор ВДВ в отставке Анатолий Белянин

Рядом с телом офицера нашли наградной пистолет
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Прибывшие медики констатировали смерть офицера от огнестрельного ранения

Прибывшие медики констатировали смерть офицера от огнестрельного ранения

Фото: Олег УКЛАДОВ

В подмосковной Ивантеевке найден застреленным бывший первый заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Анатолий Белянин. Тело 79-летнего офицера нашли в одной из квартир в доме на Центральном проезде в Ивантеевке. Прибывшие не место происшествия полицейские обнаружили рядом с телом погибшего его наградной пистолет. Известно, что офицер в отставке страдал различными заболеваниями.

- В одном из домов в Ивантеевке был найден застреленным 79-летний генерал-майор ВДВ в отставке Анатолий Белянин. Рядом с телом мужчины был найден наградной пистолет ПСМ калибра 5.45. Порядок вещей в доме нарушен не был. Каких либо следов травм или побоев на теле офицера обнаружено не было. Прибывшие медики констатировали смерть офицера от огнестрельного ранения, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В 90-е годы генерал-майор Анатолий Белянин проходил свидетелем по громкому делу об убийстве журналиста «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова, который погиб 17 октября 1994 года. В тот день Дмитрий получил от информатора небольшой дипломат, в котором должны были быть важные документы о незаконной торговле оружием. Мужчина принес дипломат в редакцию и открыл его в своем кабинете - дипломат взорвался и убил Дмитрия Холодова.

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