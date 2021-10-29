В Ивантеевке найден застреленным генерал-майор ВДВ в отставке Анатолий Белянин

Прибывшие медики констатировали смерть офицера от огнестрельного ранения Фото: Олег УКЛАДОВ

В подмосковной Ивантеевке найден застреленным бывший первый заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Анатолий Белянин. Тело 79-летнего офицера нашли в одной из квартир в доме на Центральном проезде в Ивантеевке. Прибывшие не место происшествия полицейские обнаружили рядом с телом погибшего его наградной пистолет. Известно, что офицер в отставке страдал различными заболеваниями.

- В одном из домов в Ивантеевке был найден застреленным 79-летний генерал-майор ВДВ в отставке Анатолий Белянин. Рядом с телом мужчины был найден наградной пистолет ПСМ калибра 5.45. Порядок вещей в доме нарушен не был. Каких либо следов травм или побоев на теле офицера обнаружено не было. Прибывшие медики констатировали смерть офицера от огнестрельного ранения, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В 90-е годы генерал-майор Анатолий Белянин проходил свидетелем по громкому делу об убийстве журналиста «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова, который погиб 17 октября 1994 года. В тот день Дмитрий получил от информатора небольшой дипломат, в котором должны были быть важные документы о незаконной торговле оружием. Мужчина принес дипломат в редакцию и открыл его в своем кабинете - дипломат взорвался и убил Дмитрия Холодова.