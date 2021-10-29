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29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day). Он был учрежден в 2006 году по инициативе Всемирной организации по борьбе с инсультом (World Stroke Organization, WSO). Задача – привлечь внимание к одной из самых острых медицинских проблем, которая занимает в России и во всем мире лидирующие позиции среди основных причин смертности и инвалидизации населения. Согласно данным WSO, более 13 млн человек ежегодно страдают от инсульта и около 5,5 млн умирают. И велика вероятность, что эти цифры будут расти, если не принимать необходимых профилактических мер.

Сейчас – в период пандемии – особенно важно обратить внимание на это заболевание, так как инсульт – самое тяжелое последствие COVID-19. По данным американских ученых, частота сосудистых осложнений в виде церебральных инсультов у больных коронавирусом в восемь раз выше, чем у пациентов с гриппом (1,6% и 0,2% соответственно).

По мнению врачей, предотвратить развитие инсульта можно в первую очередь с помощью здорового питания, физической активности и профилактических обследований.

«Один из глобальных вызовов сегодня – излишне калорийное питание и, как результат, избыточная масса тела, переходящая в ожирение первой, второй, третьей степени. Больше половины взрослого населения сегодня имеют лишний вес, 20-25% – ожирение. Это, в свою очередь, провоцирует развитие разнообразных заболеваний. На первом месте – сердечно-сосудистые заболевания: инсульты, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь.

Важно знать законы науки о питании и следовать им: во-первых, должно быть соответствие энергетической ценности рациона и энерготрат организма. Во-вторых, соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям в пищевых и биологически активных веществах. Если они поступают в организм – мы здоровы и полны сил. Здоровое питание – это 50% успеха здорового образа жизни, 30% – физическая активность, все остальное понемногу», – считает Виктор Александрович Тутельян, академик РАН, д.м.н., профессор, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

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«Для сохранения и улучшения сердечно-сосудистого здоровья важно ежедневно потреблять пять порций овощей и фруктов. Это источник клетчатки, которая, как губка, впитывает избыток жиров и выводит их из организма. Прежде всего речь о насыщенных жирах – они имеют свойство откладываться на стенках артерий, сужать их просвет и затруднять прохождение крови по сосудам, приводя к мозговым инсультам, инфаркту миокарда и другим сердечно-сосудистым осложнениям.

Также необходимо раз в год проходить профилактический медицинский осмотр, государство предоставляет нам такую возможность. Комплекс обследований включает все необходимые анализы и процедуры, позволяющие на ранней стадии выявить различные заболевания, в том числе, сердечно-сосудистые», – отмечает Нана Вачиковна Погосова, д.м.н., профессор, заместитель гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ.

То, что сердечно-сосудистые заболевания зачастую являются следствием неправильного питания – доказанный факт. Лишний вес повышает риск развития инсульта на 22%, а при ожирении этот риск увеличивается на 64%. Поэтому своевременной профилактикой можно считать в том числе здоровый, сбалансированный рацион:

– Постарайтесь свести к минимуму употребление кондитерских изделий, фаст-фуда, продуктов с добавленным сахаром.

– Умеренно употребляйте жирное мясо, например, свинину. Жирные виды мяса повышают уровень холестерина в крови, способствуют образованию бляшек на стенках сосудов. Альтернатива – постная говядина, птица, рыба.

– В рационе должно быть достаточно овощей и фруктов. Это источник клетчатки, которая необходима для улучшения транспортной функции сосудов.

– Полезные для профилактики инсульта продукты – лосось, сельдь, скумбрия и другая жирная рыба. Они обогащают организм полезными жирными кислотами Омега-3. Также не забывайте о продуктах, богатых калием (бананы, картофель, чернослив) и магнием (овсянка, соя, авокадо).