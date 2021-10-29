Морской бой - 2021: на учениях в Тихом океане российский корвет уничтожил самолеты, мины и корабль "противника"

Так получилось, что именно здесь, в заливе Петра Великого, за две недели до нас российский военный корабль "теснил" американцев. Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

ВРАГ НЕ ПРОЛЕТИТ И НЕ ПРОПЛЫВЕТ

Так получилось, что именно здесь, в заливе Петра Великого, за две недели до нас российский военный корабль "теснил" американцев. Если перевести это на гражданский язык, прогнали их из наших вод восвояси. Американский эсминец Chafee слишком уж сильно приблизился к российским территориальным водам. Навстречу ему вышел противолодочный корабль, который предупредил американцев, что район закрыт для судоходства из-за проведения учебных стрельб. Он, собственно, и вытеснил его на все четыре стороны.

Командир артиллерийской батареи корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Сергей Бауэр (на фоне артиллерийской установки А-190): учения прошли успешно, цели выполнены! Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

В этот раз никого теснить не пришлось. В пятницу, 29 октября, мы вышли в море на корвете "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Корабль новенький, с иголочки - в состав Тихоокеанского флота он вошел в декабре 2020 года.

Артиллерийская установка А-190. Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

- Основное отличие корвета "Алдар Цыденжапов" - усовершенствованное радиотехническое вооружение. Это позволяет наиболее качественно осуществлять поиск, выявление и слежение за воздушными и надводными объектами. Назначение корвета - поиск и уничтожение подводных и надводных кораблей противника, обеспечение высадки морского десанта, охрана государственной границы, охрана конвоев, - познакомил нас с военным кораблем командир корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», капитан 3 ранга Андраник Шишманян. - Несколько дней назад корабль вернулся с совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2021". Там было отработано совместное маневрирование, поиск и блокирование иностранной подводной лодки и выполнен ряд других упражнений. Было пройдено порядка 3000 морских миль (около 5500 км, - Ред.).

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

В этот раз цель специальных учений, проводившихся в заливе Петра Великого в Японском море, была другой. Первым делом нам предстояло принять на борту вертолет Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота. Эта часть учений называется отработкой выполнения взлетов и посадок на палубу боевого корабля на ходу.

- 1300 метров! 900 метров! 500 метров! - авианаводчик на борту корабля вел обратный отсчет до посадки на палубу. Что интересно: когда вертолет был в считанных метрах над палубой, разгоняя винтами воду и воздух, по бокам от него появилась яркая радуга. Вроде бы совершенно обычный, хоть и впечатляющий оптический эффект. Но мы тут же предположили, что это новейшее вооружение наших войск: пока противник зачарованно любуется радугой, забыв обо всем на свете, его можно брать тепленьким. Или палить изо всех орудий.

Зенитный артиллерийский комплекс АК-630. Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Кстати, и о пальбе из орудий. В этот день задача перед "Алдаром Цыденжаповым" стояла особая. На учениях нас ждал не только "корабль-нарушитель условного противника. Первым делом экипаж заметил в воде мины - вернее, их макеты. Которые были без промедления расстреляны зенитным артиллерийским комплексом АК-630М.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Второй "целью" была авиация условного противника. По ней прошлись из огромной пушки в передней части корабля - артиллерийской установки А-190 калибра 200 мм. А контрольный выстрел - вернее, целую очередь контрольных выстрелов - по "воздушной цели" нанесли из той же зенитки АК-630, только уже с другого борта.

Более подробно о вооружении корабля нам рассказал командир артиллерийской батареи корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», старший лейтенант Сергей Бауэр.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

- Установка А-190 - основное артиллерийское вооружение корвета. Максимальная дальность стрельбы - более 21 км. Скорострельность - 80 выстрелов в минуту, - говорит Сергей Бауэр. - За артустановкой расположен зенитно-ракетный комплекс "Редут". Предназначен для поражения воздушных и морских целей противника. Максимальная дальность стрельбы- более 40 км. На автоматных площадках правого и левого борта расположены артиллерийские установки АК-630. Максимальная дальность стрельбы составляет более 4 км, скорострельность - четыре-пять тысяч выстрелов в минуту. Основное ракетное вооружение корабля, скрытым от посторонних глаз, является ракетный комплекс "Уран". Максимальная дальность стрельбы данными ракетами - 100 км.

И третья цель на сегодня была морской. Ее имитировал огромный щит, расстояние до которого оказалось внушительным около - 10 км. Серией залпов из установки А-190 цель была успешно уничтожена.

- Произведено поражение условного противника в виде большого корабельного щита, поражение плавающей морской мины и уничтожение имитированной воздушной цели, - подытожил Сергей Бауэр сегодняшнюю миссию "Алдара Цыденжапова".

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

ОТДАЛ ЖИЗНЬ ЗА БОЕВЫХ ТОВАРИЩЕЙ

Несколько слов о герое России, в честь которого назван корвет. Алдар Цыденжапов - парень из Бурятии, который ценой своей жизни предотвратил пожар на эсминце Тихоокеанского флота "Быстый" и спас экипаж в три сотни человек.

- 24 сентября 2010 года, когда весь экипаж находился на борту и корабль готовился к боевому выходу, в машинном отделении вспыхнул пожар из-за замыкания электропроводки. Алдар находился на вахте. Своими силами около девяти секунд, горя в огне, он перекрывал утечку топлива и самостоятельно смог покинуть пылающий отсек. После чего Алдар с сослуживцами предотвратили взрыв и отключили главную энергоустановка корабля. Спасли и сам корабль, и сослуживцев, которых в тот момент на борту было около 300 человек. После этого Алдара отвезли в военный госпиталь Тихоокеанского флота. Врачи четыре дня боролись за его жизнь. Но, к сожалению, 28 сентября 2010 года его не стало. Алдару оставалось служить меньше месяца, - рассказал заместитель командира корвета по военно-политической работе, капитан-лейтенант Дмитрий Шеметов.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Алдар получил не только звание героя России посмертно, но и огромное уважение и вечную память на малой родине. А Улан-Удэ его именем названа школа, стоит памятник герою. О подвиге Алдара бурятским ребятам рассказывают в школах. Многие юные буряты теперь мечтают служить именно на флоте, а попасть на "Алдар Цыденжапов" для них - особая честь и настоящая мечта.

С одним из таких бурятских ребят корреспондент kp.ru пообщался на борту корабля. Матросу Алдару Пренлееву 20 лет, он контрактник, служит на корвете радиометристом команды обеспечения стрельб.

- Я работаю с картами. "Рисую" движение корабля. Если навигационные приборы обнаруживают цель, я тут же наношу ее на карту и "веду" ее - слежу за тем, как она маневрирует, - пояснил Алдар суть своей работы.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

О подвиге Алдара Цыденжапова будущий матрос узнал, когда учился в начальных классах.

- После школы меня призвали на срочную службу. Прослужив шесть месяцев, я задумался о подписании контракта. Потом я услышал о формировании новейшего корвета Тихоокеанского флота, названного именем моего земляка-героя. Я сделал все возможное, чтобы служить именно на корвете "Алдар Цыденжапов". И у меня получилось - я служу здесь уже почти год, - рассказывает парень.

Что касается "тягот и лишений" воинской службы, то тут жаловаться бойцу просто не на что.

- Условия у нас самые лучшие. Здесь всё новое, для личного состава созданы отличные условия. Например, мы имеем возможность каждый день ходить в душ, на старых кораблях такого не было. Комфортные каюты, кубрики. В среднем в одном кубрике живут 13 человек, - рассказывает Пренлеев.

Командир корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», капитан 3 ранга Андраник Шишманян (слева). Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Самое долгое плавание Алдара на корвете - два месяца. В такой долгий поход корабль ходил минувшим летом. Автономность корабля - 15 суток, на этот срок хватает запасов еды. Но вспомогательные суда во время похода обеспечивали его всем необходимым, в том числе топливом и продуктами.

Что делать на корабле в свободное время в такие долгие походы? На самом деле, занятий масса. На "Алдаре Цыденжапове" проводят турниры по шашкам, шахматам. Устраивают командные соревнования по "военному многоборью" - приседания, отжимания, подтягивания. Победителям вручают грамоты.

Матрос Алдар Пренлеев Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Еще один "приз", который можно получить на борту - торт на день рождения. Это корабельная традиция: сладкий подарок имениннику вручает лично командир. Команда корвета - около ста человек, так что дни рождения здесь отмечают в среднем дважды в неделю.