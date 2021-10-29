Кто получит 50 тысяч от государства: все выплаты пенсионерам в ноябре 2021 и как изменится их график из-за праздников и нерабочих дней

Как объясняют в Пенсионном фонде, каких-то изменений не будет, кроме тех, которые связаны с государственным праздником 4 ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

КАК БУДУТ ВЫДАВАТЬ ПЕНСИИ В НЕРАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ

Неделя с 30 октября по 7 ноября по всей стране объявлена нерабочей. А в некоторых регионах локдаун начался еще раньше. Например, в Москве — уже, с 28 октября. Это вызвало вопросы у тех пожилых людей, которые получают пенсию в начале месяца, - выплаты перенесут?

Как объясняют в Пенсионном фонде, каких-то изменений не будет, кроме тех, которые связаны с государственным праздником 4 ноября. Тем, у кого выплаты приходятся на этот день, пенсию начислят чуть раньше — как всегда на праздники. Все остальные получат деньги в обычные дни. «Почта России», за исключением непосредственно праздника и прилегающих к нему дней (3 ноября — короткий день, 4 ноября — выходной, 5 ноября — по субботе) работает по стандартному расписанию, основные банки — тоже.

Изменения будут только в работе клиентских служб отделений Пенсионного фонда — если кому-то понадобится туда обратиться до 7 ноября, надо сначала уточнить график работы конкретного отделения.

50 ТЫСЯЧ БЛОКАДНИКАМ

Защитники блокадного Ленинграда в ноябре получат разовую федеральную выплату в 50 тысяч рублей. Таких — более 75 тысяч человек. Это те, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Нынешнее место жительства ветерана значения не имеет.

Выплата приурочена к годовщине открытия легендарной Дороги жизни по льду Ладожского озера, по которой только и была связь между блокадным городом и «большой землей», - 22 ноября будет 80 лет. Деньги начислят автоматом и доставят или перечислят вместе с пенсией или другими социальными выплатами — сделать это должны именно до 22 ноября.

ПРИБАВКА ШАХТЕРАМ И ЛЕТЧИКАМ

С 1 ноября увеличится размер доплаты, которую получают к пенсии ряд бывших членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Доплата связана с непростым, зачастую рискованным, характером работы и устанавливается в индивидуальном порядке, в зависимости от стажа, должности, среднемесячного заработка и т. п. Сейчас она в среднем составляет около 20 тыс. руб. для бывших летчиков и около 4 тыс. руб. для бывших шахтеров.

Каждые три месяца эта доплата индексируется по особой схеме. Предыдущая индексация была с 1 августа, теперь — с 1 ноября.

А ЧТО ЗА ВЫПЛАТА ЖДЕТ 80-ЛЕТНИХ?

По сети гуляет новость, что в ноябре прибавка ждет и пенсионеров, которым исполнилось 80 лет. Как объясняют в Пенсионном фонде, это правда, но она касается не только ноября, но и любого другого месяца. Как только пенсионеру исполняется 80 лет, со следующего месяца выплаты ему существенно увеличиваются: удваивается размер фиксированной части пенсии (это та, которая не зависит от стажа и т. п.). Сейчас это 6044 руб. с копейками. Для тех, кто старше 80-ти, вот эта сумма и удваивается.

То есть у тех пенсионеров, кому 80 лет исполнилось в октябре, с ноября пенсия действительно увеличится на 6044 руб. Но по той же схеме прибавку получают и остальные люди столь почтенного возраста, в зависимости от даты рождения. Те, кто родились в сентябре, должны были получить прибавку с октября. Те, у кого 80-летний юбилей в ноябре, - с декабря. Пенсия пересчитывается автоматически, никаких заявлений писать не надо.