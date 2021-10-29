В Кремле допустили ограничение прав людей из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин написал статью об угрозе человеческим правам во время пандемии. Юрист признал, что у властей есть полномочия ради охраны здоровья подвинуть какие-то гражданские свободы. Но тогда может появиться соблазн делать это все больше и больше. «Такой легкий путь не всегда бывает верным», - заметил Зорькин.

В Кремле прокомментировали слова судьи.

- Перед нами стоят беспрецедентные вызовы. Это так или иначе де-факто приводит к поражению граждан в некоторых свободах. Потому что речь идет об угрозе жизни, пандемия убивает, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, признав, что «надо делать все, чтобы минимизировать это поражение (в правах Ред.).

Ни Зорькин, ни Песков не назвали конкретные права, которые ограничиваются из-за коронавируса. Но и так понятно, о чем речь: например, право на свободное перемещение. Во время локдаунов людям не разрешают посещать людные места, заставляют носить маски. В обычной жизни это можно было бы назвать произволом, но не во время пандемии.