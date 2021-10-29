Осенняя уборка: что нужно приобрести для дачного участка

Высоторез. Фото предоставлены брендом Greenworks

Сухие листья, увядающая газонная трава, которая не дает почве насытиться кислородом и подготовиться к зимовке, выбивающиеся из общей фигуры дерева ветки, которые успели вырасти за лето, - устранение всех этих нюансов требует много ресурсов. К счастью, современный рынок садовой техники позволяет любителям заниматься делами на участке, значительно экономя время.

Аккумуляторный воздуходув

Солидный слой опавших листьев осенью становится главной проблемой любого дачника, ведь на тщательное очищение тропинок и газона может уйти несколько часов, если работать граблями и метлой. Для экономии сил и времени опытные садоводы предпочитают использовать современную технику, например, аккумуляторный воздуходув Greenworks GD40BV. Он имеет 6 скоростей работы, и на пике максимальная скорость воздушного потока достигает достойных спорткара 280 км/ч!

Воздуходув. Фото предоставлены брендом Greenworks

Кроме того, эту модель воздуховода можно легко трансформировать в садовый пылесос с функцией мульчирования, переключив инструмент на режим всасывания и вооружившись фирменным мешком для сбора мусора. Важное преимущество техники Greenworks, несомненно, — универсальность аккумуляторов, так что батарея этого воздуховода подойдет к любой технике из линейки 40В.

Воздуходув довольно легкий на вес, всего 1,54 кг без батареи, поэтому все члены семьи смогут убирать опавшую листву. Сбалансированная развесовка позволит не перенапрягать спину и плечи. В эксплуатации воздуходув довольно прост: не нужно готовиться к работам, достаточно включить устройство, нажав на кнопку.

Воздуходув. Фото предоставлены брендом Greenworks

Цепная пила

Мощная и эффективная пила – это необходимый инструмент в гараже не только плотника, но и любого, кто занимается обустройство дома. Инструмент отлично подойдет для подрезки сучков, а также распила небольших бревен.

Пила. Фото предоставлены брендом Greenworks

Цепная пила Greenworks GC82CS25 из линейки 82B Commercial была разработана с учетом пожеланий профессиональных пользователей. Аккумуляторные пилы не уступают по мощности профессиональным бензиновым аналогам, при этом не нуждаются в постоянной дозаправке топливом, что делает их крайне привлекательным выбором для отпиливания толстых сучьев, кронирования, валки деревьев в садах и парках. Аккумулятор 5 А-ч позволяет работать инструментом более часа без дополнительной подзарядки.

Пила. Фото предоставлены брендом Greenworks

Высоторез-сучкорез

Чтобы дерево не болело, а цветение было обильное, необходимо удалять старые, засохшие и больные ветви. Электрический высоторез-сучкорез Greenworks G40PSF – это простой и удобный инструмент для подрезки ветвей и сучьев на высоте 4-х метров. С таким прибором, любая рутинная работа станет в разы приятнее и легче.

Модель оснащена щеточным двигателем, имеет защиту от перегрузки и случайного включения и запускается простым нажатием кнопки. Длина лезвий с алмазной заточкой составляет 51 см, а шаг среза – 18 мм. При этом рабочая часть кустореза способна поворачиваться на 135 и может быть зафиксирована в одном из 7 положений, что позволяет выбрать наиболее удобный наклон полотна. Частота вращения лезвий – 3000 об./мин. Уровень шума, производимый устройством, находится в пределах 78–99 дБА, а значение вибрации не превышает 2,5 м/с2.

Кусторез GREENWORKS G40PHА весит всего 3,5 кг (без АКБ), снабжен защитным щитком для рук, но самое главное – имеет телескопическую рукоять, при полном выдвижении которой общая длина инструмента достигает 2,4 м. Благодаря этому при подрезке высоких изгородей, кустов и деревьев в большинстве случаев можно обходиться без стремянки.