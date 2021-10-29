В Москве скончалась актриса Людмила Пашкова, жена знаменитого «Портоса» из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров»

Людмила Пашкова в телеспектакле "Барсуки", 1968 г. Фото kino-teatr.ru

Сегодня стало известно о смерти 79-летней актрисы Людмилы Пашковой. Женщина скончалась у себя дома, в квартире на улице Малая Дмитровка. Тело Людмилы Анатольевны обнаружил ее сын, который приехал проведывать маму. Людмила не открыла дверь, тогда мужчина открыл квартиру своим ключом и обнаружил тело женщины на полу в одной из комнат, после чего сразу позвонил в скорую помощь. Прибывшие на место медики уже ничем не могли помочь артистке и констатировали ее смерть.

«В полицию поступило сообщение об обнаружении тела 79-летней актрисы Людмилы Пашковой в одной из квартир на Малой Дмитровке. Тело обнаружил ее сын, когда приехал в гости к маме. Он и вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть женщины. При осмотре тела женщины каких-либо следов насильственной смерти обнаружено не было, порядок в квартире также нарушен не был. Предварительно, женщина умерла от естественных причин» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Тело актрисы направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти.

Людмила Анатольевна Пашкова - советская актриса театра и кино, первая жена актера Валентина Смирнитского, «Портоса» из знаменитого фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Большую часть карьеры Людмила Анатольевна проработала актрисой в Государственном академическом Малом театре в Москве. В 1999 году Людмила Пашкова была награждена орденом за заслуги перед Отечеством» II степени.