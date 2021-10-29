Когда же у нас люди за ум возьмутся?

В Европе большинство граждан послушно носят медицинские маски и в помещениях и на улице. Фото: REUTERS

Как я все-таки соскучился по ощущению: "идешь в чужой стране по чужому городу слышишь чужую речь, заходишь в чужие магазинчики и кафе мозги отдыхают..."

Реально задолбал ковид.

P. S. Передайте государю-императору... передайте гражданам, что в Финляндии на улицах маски носят. Многие. Многие не носят на улицах, но послушно надевают в общественных местах.

Но ни одного … (идиота, груб.), у которого маска прикрывает рот, а сверху гордо торчит нос - я не видел. Чисто наша дурка, похоже...

P. P. S. "Можно по-русски" - говорит кассир в Стокмане, где я покупаю несколько рубашек безумных расцветок (да-да, это мой бзик). "Давайте я вам скидочку сделаю как туристу, 10%. И еще сходите такс-фри возьмите..."

"Мало туристов?" - спрашиваю я.

"Да считайте вообще нет! Когда уже у вас люди за ум возьмутся и будут прививаться?"

Я молчу и отвожу глаза.

Мне стыдно, словно это я в чем-то виноват.