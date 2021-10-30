Почему и когда нужно делать прививку от коронавируса при высоких антителах, рассказал академик РАН, иммунолог Валерий Черешнев

И ВОЗ, и российский Минздрав рекомендуют переболевшим ковидом вакцинироваться спустя полгода после болезни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сложившейся ситуации, когда заболеваемость и смертность от коронавируса в нашей стране продолжают набирать силу, вакцинация становится единственным способом вернуться к нормальной жизни. При этом у сознательных людей, готовых защитить себя и близких с помощью прививки, возникают вопросы: как правильнее поступить в той или иной ситуации. «Комсомолка» спрашивает о важных нюансах самых авторитетных экспертов, светил науки и медицины. Один из них стал гостем очередного выпуска программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда». Разъяснения по наболевшим темам дал академик Российской академии наук, президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев.

КОЛИЧЕСТВО СОХРАНЯЕТСЯ, А КАЧЕСТВО СНИЖАЕТСЯ

- Валерий Александрович, у нас в стране уже много переболевших ковидом в той или иной форме, в том числе бессимптомно. А уровень антител при этом может быть высоким, скажем, в 10-15 раз превышать референсные значения в распечатке результатов анализов (то есть превышать показатель, начиная с которого считается, что у человека есть антитела). В таких случаях прививаться нужно или нет?

- Когда люди говорят «у меня держится высокий уровень антител после болезни, значит, незачем вакцинироваться», то заблуждаются. За прошедшее время коронавирусная инфекция уже наглядно продемонстрировала нам свою важную особенность. А именно: титры антител могут быть высокими, но при этом их функциональная активность (упрощенно - защитная сила. - Ред.) сразу после болезни либо прививки и спустя три-шесть месяцев разная. Она постепенно падает.

От редакции: исследования в разных странах мира показали, что падение, при котором большинство людей становятся слабо защищены от агрессивного Дельта-штамма, происходит в среднем через 6 месяцев. Поэтому и ВОЗ, и российский Минздрав рекомендуют переболевшим вакцинироваться спустя полгода после болезни.

КОГДА МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ «ИММУННЫЙ ПАРАЛИЧ»?

- В одном из интервью вы сказали, что слишком частая вакцинация может привести к «иммунопараличу». А у нас часть людей, сделав прививку «Ковиваком» или «ЭпиВакКороной», тестируются и видят, что антител ноль, в том числе по спецтесту для новосибирской вакцины. И некоторые бегут скорее привиться «Спутником», чтобы получить антитела. Это не опасно?

- Когда я рассказывал об этом [риске иммунного паралича], то опирался на классические исследования о том, как вводить антигены (то есть вирусы, бактерии или их фрагменты в составе вакцины. - Ред.), с какой частотой, в каких дозах, можно ли одновременно несколько вводить. Этому посвящены работы нашего выдающегося ученого, Героя Труда, лауреата Ленинской премии Павла Феликсовича Здродовского. Он работал в 50-70-е годы в Институте им. Гамалеи, создал великолепные вакцины против многих инфекций.

И вот он показал в своих опытах, что в отличие от нервно-мышечного аппарата, где свои законы возбуждения, у иммунной системы более долгий период прихода в состояние активации. Например, если вы занимаетесь спортом три раза в день, то для тренированного человека это ничего. А для менее привычного к физической активности это уже большая нагрузка. Но даже спортсмен, если он станет тренироваться пять-шесть раз в день, через час, то быстро придет к мышечному истощению. И никакой пользы от физнагрузки не получит.

Когда мы делаем прививку, вводим в организм антиген, развивается иммунный ответ. При этом первые антитела появляются спустя четыре-пять дней. Максимум их - через две-три недели. А через 30 дней идет спад. Параллельно задействуется еще и клеточный иммунитет.

Если вы делаете ревакцинацию через месяц, через три, через шесть, через девять, то это сроки, когда наступает суммирование антигенного раздражения, то есть иммунный ответ будет все больше и больше нарастать. Если же вы делаете прививки слишком часто, через несколько дней, не дай бог через несколько часов десять раз введете, то это слишком частое введение. Оно может привести к отсутствию иммунного ответа. Иммунная система не реагирует на столь частое введение антигена.

«ПЕРЕНЕС «КОРОНУ» БЕССИМПТОМНО, КОГДА - НЕ ЗНАЮ»

- Значит, если человек хочет вакцинироваться заново, поскольку предыдущая прививка антител не дала, можно минимум через месяц идти на укол?

- По-хорошему, при малых титрах антител после прививки, надо бы клеточную реакцию посмотреть. Если появились соответствующие клетки, так называемые хелперы первого типа, то они обеспечивают противовирусный иммунитет.

- Но анализ на клеточный иммунитет сейчас редко где делают и стоит он больше 10 тысяч рублей.

- Тогда, если у человека есть сомнения [сработала ли прививка], минимум через 2-3 недели можно ревакцинироваться. А еще лучше - через месяц-три, чтобы запустить снова иммунную реакцию.

- Еще нам читатели пишут о такой типичной ситуации: человек решил привиться, на всякий пожарный проверил антитела к коронавирусу, и их прямо много! Скажем, 600 BAU, международных единиц. При этом никаких признаков ковида не было, человек перенес его на ногах бессимптомно, когда - не знает. Нужно ли вакцинироваться и в какие сроки?

- Если установить время заражения и бессимптомной формы никак не удается, то я бы посоветовал месяц-два подождать и сделать прививку.

От редакции: то есть, в таком случае мы исходим из крайнего варианта: будто бы пациент перенес ковид бессимптомно только что. Месяца-двух вполне хватит, чтобы иммунная система оказалась вполне готова к введению вакцины и эффективному ответу на нее, поясняет академик Черешнев.

КСТАТИ

Не помешает ли вирусный аэрозоль обедать в кафе и ресторанах

- Валерий Александрович, частицы коронавируса в виде аэрозоля, который выдыхают зараженные люди, по разным данным могут сохраняться в воздухе от 2 до 12 часов. Встает вопрос: если снимаешь маску, чтобы перекусить в общепите, где до этого побывало много посетителей, - насколько велик заразиться? Может, пока у нас не привито большинство людей, безопасно только брать блюда на вынос?

- Все зависит от условий в конкретном кафе или ресторане. В одно место вы заходите – отлично работает вентиляция, все проветривается, вирусный аэрозоль моментально уносится. В другом - народ битком, в воздухе застой. 10 человек почихали, покашляли – вот вам облачко. И приглашайте к столу. Там 150 человек за день заразите.

Но в реальности, к счастью, такого практически не бывает. Абсолютное большинство кафе и ресторанов у нас все-таки с нормально работающей вентиляцией, иначе санэпидслужба (Роспотребнадзор. - Ред.) не допустит их к работе.

От редакции: как поясняют специалисты, вакцинированные люди в любом случае гораздо лучше защищены от заражения. Их иммунную защиту может «пробить», как правило, довольно высокая вирусная нагрузка (концентрация вируса). И даже в такой ситуации у большинства привитых болезнь будет протекать без тяжелых осложнений.

В ТЕМУ

Из Турции - и с инфекцией?

Период нерабочих дней, уже прозванный «ковикулами», часть россиян решила провести на курортах Турции и Египта. Дорога туда лежит через международные аэропорты, где нередко бывает столпотворение. В самолетах многие наши граждане масками пренебрегают. Не приведет ли все это к дополнительному всплеску заболеваемости по возвращении туристов?

- Если люди не будут соблюдать санитарно-защитные правила, находясь в замкнутых пространствах - самолете, аэропортах, то это может быть критично, - считает академик Черешнев. - Вспомните: в Китае, чтобы погасить вспышку ковида, первым делом закрыли городской транспорт - метро, автобусы и т.д. Потому что там никакие дистанции не соблюдаются, народу миллион, и половина без масок.

Защитные повязки и респираторы помогут вам снизить вирусную нагрузку, а значит, риск заражения и развития болезни, напоминает иммунолог.