В Чили от ковида прививают детей в возрасте от шести до одиннадцати лет. Фото: REUTERS

Великобритания. Открытый остров

Несмотря на то, что число случаев новых заражений остается довольно пугающим, власти королевства продолжают отменять ограничения. Так, в прошлое ушел красный список стран, по отношению к гражданам которых в Великобритании применяются особые ограничения. Теперь полностью вакцинированные приезжие из Эквадора, Доминиканы, Колумбии, Перу, Панамы, Гаити и Венесуэлы не должны больше отбывать карантин в отелях.

Правда, предупреждают власти, если ситуация с пандемией в мире изменится, британцы могут снова ограничить въезд в страну.

Франция. Дискриминация российских дипломатов

Посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что наши дипломаты в Пятой республике подвергаются настоящей дискриминации. Дело в том, что все они привиты российской вакциной «Спутник V», которая до сих пор не прошла регистрацию в Евросоюзе. Значит, они считаются невакцинированными, что накладывает на людей значительные ограничения.

При этом иностранные дипломаты в Москве, чем бы они ни были привиты, получили сертификат о вакцинации. А также предложение сделать укол российской вакцины, и многие на него согласились.

Швеция. Признание провала

Действия властей страны по борьбе с пандемией официально признаны слишком медленными и недостаточными. К такому выводу пришла специально созданная комиссия, которая провела расследование на бюджетные деньги.

Напомним, в самый разгар пандемии в прошлом году, когда другие страны переводили всех на удаленную работу и требовали маски и перчатки, в Стокгольме и других городах жили, как раньше, в надежде быстро переболеть и сформировать коллективный иммунитет. Но судя по цифрам заболеваемости, такой подход не сработал.

И вот теперь сами власти по сути признались, что провалили работу. Кстати, и состояние системы здравоохранения в плане готовности к таким вызовам эксперты оценили как неудовлетворительное.

Украина. «Включить голову»

Страну с головой накрыла очередная волна ковида, регионы один из другим переходят в категорию красных — то есть максимально неблагополучных с точки зрения пандемии. С начала ноября и в столице вводят жесткие ограничения, вплоть до закрытия магазинов.

Видимо, все это и привело к тому, что президент Украины Владимир Зеленский не сдержался и высказался очень резко, призвав сограждан «выключить соцсети и включить голову».

Болгария. Одна авиакатастрофа в день

В стране самая большая в мире смертность от ковида — если рассчитать этот показатель на душу населения. Это примерно как если бы где-то под Софией каждый день падал самолет, полный пассажиров.

Болгария, судя по всему, вошла в настоящий штопор. Пандемия вызвала протестные настроения, которые привели к отставке правительства Бойко Борисова, которое было у власти с 2009 года, и потери популярности его партии «Герб». Но ни к чему хорошему это не привело: в ноябре в стране пройдут уже третьи парламентские выборы за год, потому что политические силы не могут договориться и сформировать правительство. Вместо полноценного кабинета министров Болгарией управляет временное правительство, которое не решается на кардинальные меры, опасаясь протестов населения.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 30 октября 2021 года:

Всего заболевших 245 971 213

Всего умерших 4 988 370

США

За последние 28 дней:

Заболевших 2 345 331 Умерших: 44 422

Всего:

Заболевших 45 920 301 Умерших: 745 304

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 134 556 Умерших: 3 585

Всего:

Заболевших: 9 021 611 Умерших: 140 814

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 858 941 Умерших: 27 237

Всего:

Заболевших: 8 298 850 Умерших: 231 931

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 807 465 Умерших: 5 944

Всего:

Заболевших: 7 985 914 Умерших: 70 207

Индия

За последние 28 дней:

Заболевших: 479 450 Умерших: 8 852

Всего:

Заболевших: 34 246 157 Умерших 457 191

По данным Университета Джона Хопкинса.