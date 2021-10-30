Пять вопросов от женщин, ответы на которые не позволят пропустить смертельное заболевание

Рак молочной железы - одно из самых частых онкозаболеваний в России Фото: EAST NEWS

В месяц борьбы против рака молочной железы (РМЖ) «КП» вместе с экспертами разбиралась, что может предупредить болезнь, а что - многократно повышает риски. Знать об этом стоит каждому, ведь в нашей стране РМЖ составляет 21,2 процента от всех злокачественных новообразований, это самое частое онколоническое заболевание женщин. Мы получили ответы на самые распространенные вопросы о том, как не пропустить болезнь.

У нас в семье ни у кого не было рака молочной железы. Значит, мы к нему не расположены?

Не совсем так. Если мама, сестра, бабушка или тётя болели раком груди, то риск, что у вас разовьётся опухоль в молочных железах, увеличивается: учёные установили генетические маркеры наследственной предрасположенности к РМЖ. Но если кровные родственники не страдали от этого онкологическое заболевание, это не значит, что вы от него застрахованы.

К слову, на сайте Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора сказано, что сама по себе наследственность становится причиной РМЖ лишь в 5-10 процентах случаев: куда чаще всего на появление рака влияют образ жизни, репродуктивное поведение и другие факторы. Среди них:

- Раннее менархе - наступление первого менструального цикла до 12 лет, и поздняя менопауза – после 55 лет;

- Первые роды после 24 лет;

- Небольшое количество родов (менее трёх) и непродолжительный лактационный период - менее года;

- Прерывание беременности;

- Использование гормональных контрацептивов более десяти лет, а также применение контрацептивов в возрасте до 18 лет и до первых родов;

- Заместительная гормональная терапия в постменопаузе с целью продлить молодость организму;

- Избыточный вес;

- Употребление алкоголя и курение;

- Частое и длительное пребывание в стрессовом состоянии;

- Питание с повышенным содержанием животных жиров и недостатком свежих овощей, фруктов и зелени;

- Различные гинекологические заболевания и предшествующие заболевания молочных желёз.

Как объяснил «КП» кандидат медицинских наук, хирург, врач-онколог, маммолог «СМ-Клиника» Илья Шипилов, большая часть из этого списка, будь то избыточный вес или приём гормональных препаратов, связана с изменением в организме уровня гормона эстрогена.

- Большинство онкопатологий у женщин, и рак молочной железы не исключение, являются эстрогенозависимыми, - сказал Шипилов. - Этот гормон выделяется яичниками, частично надпочечниками и жировой тканью. Поэтому, если жировой ткани становится много, то и эстрогена становится больше, а это увеличивает вероятность заболеть.

Именно поэтому во всех рекомендациях по профилактике онкологических заболеваний одним из первых пунктов стоит: контролируйте свой вес, он не должен превышать норму! Если нужно – худейте. Это может сберечь вам жизнь.

Что касается других факторов риска, то когда женщина кормит грудью ребенка, происходит подавление выработки эстрогена за счёт его антагониста - «молочного гормона» пролактина, продолжил Шипилов. Поэтому, чем больше женщина за свою жизнь кормит грудью, тем меньше у неё шансов заболеть раком молочной железы - и наоборот.

- Если же мы говорим о раннем начале менструального цикла или поздней менопаузе – в этих случаях происходит продолжительное воздействие эстрогена и, как следствие, ускоряется рост ткани и развивается опухоль, - предупредил онколог.

Опасаться рака нужно уже перед климаксом, молодые им болеют крайне редко?

Чем женщина старше, тем больше вероятность заболеть раком груди, – это правда. Резкий рост заболеваемости врачи отмечают после 40 лет, а максимальное число случаев фиксируют к 65 годам. Однако специалисты советуют уже с 20 лет ежегодно проходить скрининговое обследование молочных желёз, особенно тем, кто находится в группе риска.

- Мировой стандарт скрининга – УЗИ ежегодно с 20 лет и цифровая маммография в возрасте 35-75 лет один раз в два года, - утверждает врач-онколог, маммолог «СМ-клиника» Расул Ахмаев. - Обследование проводится с 5-го по 12-ый день менструального цикла. В эти дни оно максимально информативно. При этом маммография имеет сниженную эффективность при некоторых фоновых заболеваниях или выраженных воспалительных процессах, а также при некоторых формах мастопатии. В этих случаях на помощь диагносту приходит дополнительное ультразвуковое обследование.

Скрининг молочных желёз входит в программу диспансеризации, которую каждый из нас имеет право проходить бесплатно по полису ОМС. Согласно приказу Минздрава № 404н от 27.04.2021 года, маммографию назначают женщинам от 40 до 75 лет раз в два года, а при необходимости - по медпоказаниям – диагностику назначат и тем, кому меньше 40 лет.

Может быть, достаточно бесплатного самообследования, которому учат в каждой женской консультации?

Самодиагностика очень важна, поскольку не позволит запустить тяжелое заболевание. Однако для раннего выявления проблемы не всегда эффективна, считает Илья Шипилов.

- На ранних стадиях рак молочной железы протекает бессимптомно и самостоятельно обнаружить его признаки на первой стадии невозможно. Поэтому так важно регулярно проходить ежегодный скрининг, - заявил он.

При этом врач уточнил, что непривычные симптомы со стороны молочных желёз вполне можно заметить: например, деформацию контуров груди, её заметное беспричинное набухание, неровность и морщинистость кожи. И чтобы вовремя найти эти проявления, необходимо десять минут в месяц посвящать самообследованию.

- Проводить его лучше в первую неделю после менструации, поскольку в этот период молочные железы минимально подвержены гормональным изменениям и не увеличены, - рассказал онколог Расул Ахмаев. - Внимательно осмотрите соски и кожу груди. Затем поднимите одну руку и подушечками пальцев другой руки прощупайте молочную железу и подмышечную область. Если вы заметите какие-либо уплотнения, покраснения, отёки, непрозрачные выделения из сосков или сыпь – это должно насторожить и послужить поводом для визита к врачу.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Если совсем честно: рак – это приговор?

Вероятность победить РМЖ существует почти на всех его стадиях, успокоил Илья Шипилов. И чем раньше удалось обнаружить опухоль, тем шансов больше.

- Обнаруженный на начальной стадии рак излечим в 80-90 процентах случаев, - привёл цифры врач. - На третьей стадии прогноз менее оптимистичный, так как зависит от локализации метастазов и особенностей организма самой пациентки. И даже на четвёртой стадии, когда говорить о полном излечении не приходится из-за множественных метастазов по всему организму, мы можем облегчить состояние женщины и улучшить качество её жизни.

Большое преимущество в плане лечения РМЖ даёт и то, что его гораздо легче поймать на ранних стадиях по сравнению, например, с раком желудка или кишечника, добавил Шипилов.