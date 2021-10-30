Валерия: «Моргенштерн не виноват! Это вина родителей!»

Фото: Дамир Жукенов

Каждый день на отечественной эстраде зажигается все больше и больше звезд. По уровню популярности они ничуть не уступают мэтрам сцены, а вот к уровню качества вопрос большой. Львиная доля нынешних певцов – выходцы из Тиктока. Певица Валерия поделилась своим мнением на этот счет.

- Валерия, многие ваши коллеги, например Сергей Лазарев, довольно пренебрежительно относятся к тиктокерам. Мол, нет голоса, образования. Судя по тому, что вы с Иосифом открыли школу для молодых талантов, где будут учить правильно снимать тиктоки, ваше отношение к популярному приложению вполне лояльное. Даже с Moneyken (парень Инстасамки) записали дуэт.

- Дело в том, что Тикток тоже разный. Там есть очень много полезной, интересной информации,-считает певица.-Это подается в таком коротком, сжатом виде, очень часто с юмором, но там есть и много достойного. Понятно, что всякой ерунды там тоже много. Я не хочу сказать, что тиктокеры заменят серьезных артистов. Все равно это определенная специфика. Тиктокеры равно артисты? Нет! Такого не будет никогда! Если человек привык работать с камерой и что-то там писать, может, это даже и хорошо. Сегодня с автотюном кто угодно может сделать все, что угодно. Блогер может шикарно себя чувствовать перед камерой, которая стоит у него на штативе, а другое дело - выйти на сцену и держать многотысячную аудиторию. Это разные вещи! Это разные профессии! Поэтому я не могу сказать, что одно заменит другое.

Фото: Дамир Жукенов

- Как научиться различать таланты? Ведь на сотни пустышек, найдется, условно, одна Клава Кока, которая и правда талантливая девочка, которая раскрутилась благодаря этой площадке. Вот как отсеивать пустышек от реального самородка, которых в Тиктоке один на миллион?

- Для этого нужен определенный уровень образования и культуры в целом. Поэтому я за то, чтобы детьми занимались родители, чтобы им объясняли с малых лет что хорошо, а что плохо,-говорит артистка kp.ru. -Да, не факт, что дети среду начнут слушать классическую музыку. Хотя, может, лет через 40 придут к этому, а может, и вообще никогда... Дело не в этом. Дети должны знать, что такая музыка тоже существует. Я уже вырастила детей. Когда они были маленькие, мне казалось, что все бесполезно. Я всю эту информацию в них «сею», а они «Ой, нам это не надо!». А сейчас я смотрю, какие глубокие, интересные и содержательные люди выросли. Им и классика стала нравится, и в музеи ходят. Только имея полное представление о культурном мире, дети смогут сами сделать какой-то выбор. Надо предлагать разную музыку. Да, они будут слушать свою, я тоже слушала какую-то белиберду, несмотря на то, что родители у меня профессиональные музыканты. Вот сейчас говорят: «Моргенштерн виноват!» Да, не он виноват, а родители, которые сделали так, что ребенок, кроме Моргенштерна, никого не знает, ничего не понимает.

- Сейчас очень модно обвинят артистов в пропаганде чего-то: насилия, алкоголя, наркотиков и тд. Даже того же самого Моргенштерна в чем только не обвиняли. Может ли артист своими песнями к чему-то плохому сподвигнуть человека?

- Мне кажется, напрямую всё-таки нет. Если у человека здоровая психика, если он нормально воспитан, если в доме приваливали определенные нравственные ценности, так ты ему хоть что спой, он в жизни не поведётся ни на какую пропаганду. А если дома все плохо, то вероятность выше. Не в артисте дело. Все равно у меня вопрос ко взрослым! И прежде всего ко взрослым артистам, которые пропагандируют ту же самую ненормативную лексику, которые позволяют себе на сцене такой реализм демонстрировать, от которого, нормальные люди бегут в жизни. Сегодня говорят: «Вот это новое поколение». Да все это уже было! И эпатаж этот был, и с накрашенными ногтями ходили, и рога носили. Все это было! Но тогда все музыкальные жанры были равномерно распределены между артистами, а сейчас почему-то все резко ушли в хайп,-высказалась в беседе с kp.ru артистка.