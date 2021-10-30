Четвероногий оракул: В США мопс стал предсказывать события грядущего

Хозяин мопса считает день, когда он 6 лет назад забрал песика из приюта, лучшим днем в своей жизни. Фото: TikTok Джонатана Грациано

Житель Нью-Йорка Джонатан Грациано придумал новый формат ежедневных прогнозов – для этого мужчина использует свою собаку, 13-летнего мопса по кличке Балда.

Ежедневно Грациано записывает ролики о пробуждении собаки и выкладывает их в соцсети.

Выглядит это так: хозяин сажает только что проснувшегося питомца, и если псу удается сохранить вертикальное положение, то сообщает всем, что день обещает быть удачным. Если же питомец заваливается на бок и продолжает спать – запланированные дела лучше отложить на потом.

По словам Грациано, иногда складывается впечатление, что у мопса просто нет костей – он «мягкий, как желе». Поэтому дни, когда пес падает обратно на лежанку, называются «днями без костей», если же он остается сидеть – значит, начался «день костей».

Сам хозяин четвероногого оракула относится к прогнозам с долей юмора и утверждает, что «день без костей» совсем необязательно сулит неудачу, просто в это время лучше расслабиться и порадовать себя чем-нибудь.

- Дни «без костей»? Не думаю, что они плохие. В эти дни нужно просто быть добрее к себе, более чутким по отношению к другим, – поделился своим мнением Грациано в соцсетях.

А вот в «день костей» мужчина рекомендует брать быка за рога – требовать у начальства повышения, заключить важную сделку или сделать предложение любимому человеку.

Число подписчиков, которые в разных соцсетях следят за прогнозами Балды, уже превышает 4 миллиона человек, а количество просмотров отдельных роликов доходят до 10 миллионов. Мало того, к фолловерам пса-предсказателя и его хозяина присоединилась команда из Национальной хоккейной лиги, которая объявила один из своих проигрышей проведением матча в «день без костей», а также губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс, призвавший жителей штата вакцинироваться в «день костей».

Сам же Грациано считает, что день, когда он 6 лет назад забрал песика из приюта, стал лучшим днем в его жизни.

– Неважно, что происходит в моей жизни или мире вокруг — Балда ничего не знает об этом. Его в любом случае нужно кормить каждое утро, гулять с ним, – рассказал хозяин мопса.