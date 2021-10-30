"Это будет огромным подарком для Китая и России": Зачем в США заигрывают с пересмотром ядерной доктрины

Входящие в состав НАТО ядерные страны тоже не отказались от концепции упреждающего удара. Фото: EAST NEWS

Хитрые информационные "кашевары" в Белом доме и Пентагоне любят пощекотать нервы противникам США провокационными вбросами. В первую очередь они нацелены на главных "врагов" - Россию и Китай. Делается это примитивно: как правило, в одном из крупных американских изданий появляется сенсационная утечка якобы совершенно секретного характера. Ну вот, например, как эта, свеженькая.

Союзники США в Европе и Тихом океане оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход Штатов к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Ведь это может "придать смелости" России и Китаю. Такое сообщение на днях опубликовал "сливной бачок" Пентагона - газета Financial Times (осведомленные источники, разумеется, не указаны). И о чем же еще говорится в этом материале? О том, что ядерная политика США со времен Холодной войны остается "намеренно расплывчатой." Теоретически Штаты могут нанести упреждающий ядерный удар по врагу, поэтому их союзники чувствуют себя защищенными, находясь под их "ядерным зонтиком".

Ну а что стало причиной такой публикации именно в сейчас? Ответ: "Ныне администрация президента США Джо Байдена анализирует американскую политику в отношении применения ядерного оружия" (ожидается, что выводы будут сделаны к концу года).

По словам тех же мутных "осведомленных источников", США разослали союзникам анкету, чтобы узнать, как они относятся к изменениям в американской ядерной политике. Так вот, - бОльшая часть отрицательно оценили любые перемены в этой области. К противникам пересмотра такой политики относятся, в частности, Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия. Там считают, что отход США от обещания применять ядерное оружие первыми (то есть, по своему усмотрению) не повысит стабильность, а только "придаст смелости" Москве и Пекину.

"Это будет огромным подарком для Китая и России", - приводит издание слова европейского чиновника.

Здесь крайне важно уточнить один чрезвычайно важный и принципиальный момент: США присвоили себе право на первый ядерный удар в том случае, если им покажется, что возникла угроза их государству. А вот критерии такой угрозы размыты, как лужа на полу. Мало что может показаться.

Причем, и входящие в состав НАТО ядерные страны тоже не отказались от концепции упреждающего удара.

Ну а что же Москва и Пекин? Их ядерные доктрины схожи: они рассматривают ядерное оружие исключительно как средство защиты, а применение его - только в случае ответного ядерного удара.

А вот теперь спрашивается: ради чего Financial Times затеяла эту утечку? Ответ можно читать так: вот видите, все оппоненты США говорят о ядерной американской агрессивности, а в Белом доме и Пентагоне размышляют о том, чтобы сменить имидж. Ну просто "голуби мира". И вывод в итоге: США и рады бы отказаться от права на превентивный ядерный удар, да вот видите, - союзники против.