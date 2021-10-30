Умер Игорь Кириллов, диктор Центрального телевидения СССР

Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет. Фото: Аца КОШТЭ

Умер диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов. Легендарный телеведущий скончался в возрасте 89 лет.

«Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова», – передает «Первый канал».

Игорь Кириллов окончил Щепкинское театральное училище. В 1957 году начал телевизионную карьеру, устроившись помощником режиссера. Уже через 2,5 месяца он решил попробовать себя в роли телеведущего, когда Центральная студия объявила конкурс дикторов. После победы в конкурсе Кириллова сразу же поставили вести прямой эфир с запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли. Именно Кириллов сообщил населению СССР о полете Юрия Гагарина в космос в апреле 1961 года.

Легендарный диктор обладал фирменным узнаваемым голосом и более 20 лет вел программу «Время». После прихода нового поколения телеведущих он остался востребованным и приглашался в качестве ведущего концертов и творческих вечеров.