«Код-ИИ»: открытые библиотеки в искусственном интеллекте впервые получат господдержку

Искусственный интеллект - область динамично развивающаяся, но ресурсоемкая. Фото: Shutterstock

Фонд содействия инновациям запустил уникальную меру поддержки для разработчиков открытых библиотек в сфере искусственного интеллекта. Фонд объявил новый конкурс – «Код-ИИ» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Максимальный размер гранта - до 10 млн рублей на проектную команду, но не более 2 млн рублей на одного грантополучателя.

Конкурс направлен на отбор проектов по следующим направлениям (лотам):

компьютерное зрение;

обработка естественного языка;

распознавание и синтез речи;

интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

перспективные методы искусственного интеллекта.

Грант предоставляется физическим лицам (коллективам физических лиц) – гражданам Российской Федерации, обладающим знаниями и опытом написания открытых библиотек (opensource). Допустимое количество участников проекта – от 1 до 10 чел.

«Государство впервые предоставит гранты на развитие opensource–сообщества разработчиков открытого кода. Претендовать на гранты смогут как проектные команды, так и физические лица. Максимальный размер гранта - до 10 млн рублей на проектную команду и 2 млн рублей на одного грантополучателя. Эта мера будет способствовать формированию благоприятных условий для расширения сферы применения искусственного интеллекта и развитию технологии у нас в стране в целом», - отметил Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

«Искусственный интеллект - область динамично развивающаяся, но ресурсоемкая, так как строится на больших объемах данных. В этой области важна открытость и переиспользуемость программного кода. Поддержка открытых библиотек в сфере искусственного интеллекта поможет разработчикам внедрять передовые практики, в том числе завязанные на русский язык и данные, специфичные для России» - комментирует Павел Гудков, заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям.

Заявки на конкурс «Код-ИИ» принимаются до 10:00 (мск) 22 ноября 2021 года. Подать заявку можно через систему АС Фонд-М по адресу: https://online.fasie.ru.

«В России впервые сформирован инструмент поддержки государством открытых библиотек ИИ. Их можно сравнить с конструктором лего, из готовых деталей которого можно собрать новый конечный продукт. По сути, государство выделяет средства на создание этих кубиков, а потом из них разработчики инноваций смогут собрать новые продукты на базе ИИ. Поддержка таких библиотек, которые будут бесплатны, позволит этому процессу идти быстрее. Всего до 2024 года поддержат около 70 разработчиков, создающих и развивающих открытые библиотеки», — поясняет Алексей Сидорюк, директор по направлению «Искусственный интеллект» АНО «Цифровая экономика».

Другие меры поддержки в области искусственного интеллекта

Технология ИИ может применяться практически во всех сферах деятельности человека, освобождать его от монотонной или опасной работы, помогать принимать решения, поддерживать коммуникации между людьми. Исследования и решения в ИИ сейчас активно поддерживаются государством – для этого в том числе был создан федеральный проект «Искусственный интеллект» в составе нацпроекта "Цифровая экономика".

Так, в сентябре Фонд «Сколково» открыл прием заявок на участие в конкурсном отборе пилотных проектов апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях. «Существует два важных фактора успеха страны, разрабатывающей искусственный интеллект. Первый фактор — количество данных для обучения, второй — количество разработчиков, готовых решать прикладные задачи. Мы в „Сколково“ готовы помогать разработчикам и до 2024 года планируем поддержать 50 пилотных внедрений, более 100 заказчиков и разработчиков примут участие в данной программе с общим объемом финансирования в 5 млрд рублей. Цель этой программы — стимулирование внедрения искусственного интеллекта в реальный бизнес и ускорение цифровой трансформации», - комментирует Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково».

В июле текущего года Фонд содействия инновациям объявил 4 конкурса на грантовую поддержку разработчиков ИИ-решений, также предусмотренных федеральным проектом «Искусственный интеллект». Для каждого из них сумма грантов отличается в зависимости от критериев, которым должен удовлетворять получатель. Так, предусмотрено несколько возможностей финансирования: в размере до 4 млн рублей «Старт-ИИ-1», до 8 млн рублей «Старт-ИИ-2», до 20 млн рублей «Развитие-ИИ» и «Коммерциализация – ИИ». Первые очереди конкурсов завершены - подано 174 заявки на сумму более 740 млн рублей. Всего до конца 2024 года планируется поддержать до 569 малых предприятий, из которых 140 - уже в 2021 году. 580 команд разработчиков в области искусственного интеллекта до конца 2024 года пройдут акселерационную программу.

Разработки ИИ, получившие гранты

Тем временем российские разработчики, ранее воспользовавшиеся грантовой поддержкой, уже готовы продемонстрировать результаты.

Институт ИИ, открытый на базе Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, коммерциализирует ряд проектов по персонализированной медицине, дополненной реальности для медицины, анализу медицинских изображений; в машиностроении - предсказательная диагностика технических комплексов; проект по интеллектуальному анализу трафика с предсказанием аномальной активности в сети; проекты по реконструкции изображений и вычислительной фотографии, распознаванию лиц и выявлению атипичного поведения, интеллектуальной обработке данных и речи. В университете также есть разработки в области робототехники (техническое зрение для коптеров, навигация робота по зрению и др.) и проекты, в которых ученые уже добились значительных результатов. Самая главная гордость ученых института – это разработки в сфере умной оптики. Благодаря этим исследованиям стало возможным создание плоского объектива, который в сто раз легче и в сто раз дешевле, чем существующие аналоги.

Оптика на основе такой линзы также установлена на борту российского наноспутника, который уже побывал в космосе.

Технология ИИ может применяться практически во всех сферах деятельности человека Фото: Shutterstock

ООО «ФОКУС ТЕХНОЛОГИИ» разработала систему формирования рекомендаций по улучшению розничного пространства и процессов сервиса на основе предсказательной модели обслуживания и поведения покупателей. Проект направлен на разработку системы формирования рекомендаций по улучшению розничного пространства и процессов обслуживания. На базе различных каналов измерений строится цифровая модель пространства и процессов обслуживания, способная формировать рекомендации на базе прогноза состояния торгового объекта.

ООО «Говорящий город» масштабирует систему «Говорящий город» на основе использования смартфонов со специальными приложениями для информирования и ориентирования инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения на транспорте, а также снаружи и внутри зданий и сооружений любого назначения. Система радиоинформирования и звукового ориентирования "Говорящий город" является инновационным решением для обеспечения доступности общественного транспорта, городской и транспортной инфраструктуры для инвалидов по зрению и представителей других маломобильных групп населения (инвалидов-колясочников, граждан с нарушением слуха, пожилых людей и др.), гостей города.

ООО «Сколиолоджик.ру» представляет систему поддержки принятия решений по определению степени тяжести сколиотической деформации позвоночника при анализе рентгенограмм. Система поддержки принятия решений по определению степени тяжести сколиотической деформации позвоночника должна обеспечивать:

- формирование изображения расчерченной рентгенограммы в формате jpeg, png или dicom;

- определение значения градуса искривления сколиотической дуги;

- определение степени сколиоза;

- расчет угла искривления по Коббу;

- формирование рекомендаций по дальнейшему лечению;

- возможность удаленного использования через web-интерфейс.

ООО «ЦРТ-инновации» разработала программный комплекс интеллектуального анализа аудио- и видеоданных с применением технологий глубокого машинного обучения для нейросемантического прогнозирования в области контроля качества и повышения эффективности обслуживания в офисах розничных продаж

Платформа распознавания лиц VisionLabsLUNA АО «Вижн лабс» позволяет в режиме реального времени анализировать колоссальные объемы фото- и видеоданных с целью определения в них лиц людей и сравнения их с многомиллионными базами данных.

Система интеллектуального планирования для производственных предприятий, разработанная компанией Adeptik (ООО «Адептик Плюс») уже успешно внедрена на машиностроительном заводе, а ещё несколько проектов в настоящее время запускаются на предприятиях разных отраслей. Основные цели, которых добиваются предприятия с внедрением разработанной системы: повышение производительности труда (прирост до 15%); повышение эффективности использования оборудования на 30%; выполнение заказов в срок; сокращение производственного цикла.

Систему дистанционного обучения с элементами искусственного интеллекта для анализа данных процессов и результатов обучения разработала АО «ИК Образование». Уникальность системы заключается в том, что она предоставляет репетиторам и учителям возможности по формированию и исполнению индивидуального плана обучения для каждого ученика с учетом личностных особенностей и потребностей, а также с учетом временной динамики, являясь при этом простым в использовании инструментом дистанционного обучения, не требующим от пользователя специальных знаний и навыков.

Федеральный проект «Искусственный интеллект»

«Искусственный интеллект – это уже не теория или фантастика. Это технология, решения на базе которой внедряются во всех отраслях, и поддержка которой сформирована на государственном уровне. В мире более 50 стран разработали и утвердили стратегию развития ИИ, Россия не стала исключением», - говорит директор по направлению «Искусственный интеллект», директор по развитию АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк.

Федеральный проект «Искусственный интеллект» является одним из основных инструментов реализации Стратегии развития ИИ до 2030 года, которая утверждена Президентом РФ в 2019 году. В его разработке активное участие принимало бизнес и научное сообщество. Центром компетенций по реализации федерального проекта определен Сбер. Проект предусматривает пакет мер, направленный на поддержку компаний-разработчиков ИИ-решений и поддержку апробации таких решений на российских предприятиях, повышение кадрового обеспечения, развитие системы науки и образования, формирование инфраструктуры. До 2024 года на развитие ИИ в России из бюджета планируется потратить 24,6 млрд рублей.