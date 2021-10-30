Как я насовсем бросил курить. «Безопасность электронной сигареты оказалась иллюзией»

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Бросить курить непросто. И универсального способа, который подошел бы всем, не существует. Одному достаточно прочесть мотивационную книгу, а другому надо подорвать здоровье, чтобы понять: курение - зло. Но, с другой стороны, способов, которые помогут отказаться от сигарет, - масса. И среди них обязательно найдется тот, который поможет бросить курить сразу и без мучений. Вот две истории, герои которых - курильщики с большим стажем - пришли к отказу от табака совершенно разными путями, но с одинаково успешным результатом.

Раиса, 53 года: «Беременность дала мне шанс бросить курить навсегда, но я им не воспользовалась и не расставалась с опасной привычкой еще 20 лет»

«Лучше не начинай курить - потом не бросишь», - предупреждала меня в 16 лет взрослая подруга, красиво выпуская колечки дыма. «Захочу и брошу, - думала я, - но сначала тоже научусь вот так эффектно дымить». «Узнаю, что куришь, - никуда из дому больше не выпущу, - грозилась мама. - Это же последняя степень падения для женщины!» Если честно, обозначила она это непечатным выражением, отчего сигарета как запретный плод стала еще привлекательнее. Словом, курить, как и многие подростки, я начала вопреки всем доводам взрослых.

В студенческие годы сигареты стали атрибутом взрослой жизни, замужество ничего не изменило. Но как только узнала, что беременна, бросила курить в одночасье, как отрезало. Во время беременности и грудного вскармливания курить не хотелось вообще. Проснувшийся внезапно в 22 года материнский инстинкт дал мне шанс бросить курить. Но однажды муж посетовал, как сейчас скучно одному выходить на балкон с кофе и сигаретой. Кормить грудью ребенка я уже перестала и подумала, почему бы не выкурить одну сигаретку, как в старые добрые времена. И это искушение вернуло меня к никотиновой зависимости. Второй шанс избавиться от нее появился во время общения с христианами баптистами. Они так искренне коллективно молились за меня, и я действительно на неделю бросила курить. В этот раз искусительницей стала подруга, уговорила попробовать какую-то невероятную тонкую маленькую сигаретку, от которой ничего не будет. Увы, с того дня я уже курила без перерыва почти 20 лет. По пачке в день. Натощак с утра с чашкой кофе, перед сном, во время бессонницы и болезни - всегда и везде, где только было можно.

Мне это нравилось, пока однажды я не посмотрела на себя в зеркало особенно пристально. Увидела то, о чем мне тактично пытались сказать друзья: желтые зубы курильщика, нездоровый цвет лица, не по возрасту заметные морщины и яркая сосудистая сеточка, которую не прятал даже самый лучший тональный крем. Списала это на тонкую сухую кожу, недосып и наследственность. А вот что за постоянные головные боли по утрам, звон в ушах, странное трепыхание сердца и 160/100 на тонометре, пошла выяснять к врачу. Он диагностировал начало гипертонии, прописал таблетки и пообещал, что я повторю судьбу мамы и бабушки, умерших от инсульта, если не займусь своим здоровьем. Я испугалась и… начала курить более слабые сигареты.

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ЭТО ФАКТ!

По данным Всемирной организации здравоохранения, курение в три раза увеличивает риск развития инфаркта мозга (ишемический инсульт), внутримозгового кровоизлияния. Именно эти острые нарушения мозгового кровообращения часто приводят к инвалидизации. Важно понимать, что нет более слабых сигарет, как и меньшей нормы сигарет в день, которые позволят избежать таких последствий!

Курение табака - агрессивный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые в структуре смертности, по данным американского онкологического общества, занимают 42% в развитых странах.

А семь лет назад из любопытства попробовала электронную сигарету. Ее мне подарила дочка, которая очень волновалась за мое здоровье, но уговорить меня просто бросить курить так и не смогла. Попыхтев паром с запахом вишенки, к обычным сигаретам я больше не вернулась. Как же, столько преимуществ! И запаха табака нет, и голова гудит, и не надо искать место для курения там, где оно запрещено. Но все это оказалось иллюзией, когда начались серьезные проблемы с сердцем. Оно болело, сбивалось с ритма - и это было очень страшно. Меня осенило: «Я же дымлю, не зная меры, а доза никотина в курительной жидкости лошадиная!» Дозировку снизила вдвое - сердце успокоилось. Но через пару месяцев проблемы вернулись с новой силой. К вечеру сердце так сильно билось, что тяжело было дышать. Я покупаю жидкость без никотина, пыхчу как паровоз, пока не осознаю, как это нелепо - просто пускать дым. Бросила и забыла. И ни один новый курительный гаджет больше не соблазнил. Парить без никотина не вижу смысла, а с никотином не хочу - он быстро затягивает, а потом медленно убивает.

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КСТАТИ

«В состав смесей, используемых в курительных гаджетах, входит никотин, способный вызвать наркотическую зависимость. Специалисты отмечают, что в курительных смесях электронных сигарет (даже если они не содержат никотин) могут присутствовать также тяжелые металлы, карболовые соединения, формальдегид в более высоких концентрациях, чем в обычных сигаретах».

За отказ от курения мой организм отблагодарил меня приятными бонусами: заметно улучшилось самочувствие, со временем посветлела зубная эмаль, купероз на лице стал почти незаметным, лицо разгладилось и посвежело. В 52 года без операций я выгляжу моложе, чем 15 лет назад!

Когда я курила более 20 лет без перерыва, выглядела старше своих лет. На этой фотографии мне 35, а в анамнезе уже гипертония, как у моей бабушки.

Еда у курящего человека - «не в коня корм». Я ела много, но все без толку - кожа да кости, на лице один нос.

После того как бросила курить, самые удивительные метаморфозы произошли с лицом. Процедура подтяжки, которая казалась еще несколько лет назад неизбежной, откладывается! Мне кажется, в 50 я выгляжу лучше, чем в 35 - 40, когда курила по пачке в день.

Вячеслав, 39 лет: «Испугался по-настоящему, когда навестил в больнице родственника, у которого вырезали легкое»

Вячеслав 15 лет был курильщиком, о которых говорят «одну сигарету от другой прикуривает». Курил по полторы-две пачки.

- Малейший стресс - я за сигарету. Не то чтобы никотин успокаивал, а сам процесс. В машине особенно нравилось курить, пепельница вечно была окурками забита. Как-то подсчитал, сколько денег уходит на сигареты, и ужаснулся, но не более того. А испугался по-настоящему, когда приехал в больницу навестить мужа сестры, у которого вырезали легкое. Крутой мужик, всех строил, а тут такой пришибленный лежит, испуганный, осунулся - я никогда его таким не видел. «Знал бы, - говорит, - никогда бы не закурил. Ты не представляешь, сколько людей здесь свою жизнь пересмотрели заново. Но кому-то поздно…»

Вячеслав вышел из больницы с тяжелым впечатлением, по привычке потянулся к спасительной сигарете, и впервые в жизни она показалась противной. Из рядов курильщиков он выбыл не так быстро. Да, поставил цель, но срывался несколько раз. Пытался отказаться с помощью «заместительной терапии» (жевательная резинка, леденцы), антиникотинового пластыря, электронной сигареты. Эффекта хватало на несколько дней. Решился на кодирование.

- А потом решил, что если кто-то сможет меня убедить не курить, то и я сам могу, - рассказывает Слава. - Сказал себе: «Докажи, что ты мужик, а не тряпка». А еще цель поставил: если буду откладывать деньги, которые тратил на сигареты, то через год потрачу их на поездку в Италию с любимой женщиной - она о ней давно мечтала. Получилось! Всем советую: если считаете, что у вас недостаточно силы воли, чтобы бросить курить, просто поставьте большую цель. С этим азартом горы можно свернуть.

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ТОЛЬКО ФАКТЫ

По данным ВОЗ, свыше 90% заболеваемости раком легкого связано с курением. Кроме того, установлено, что курение - причина развития трети всех злокачественных опухолей. Риск рака полости рта и глотки у курящих в 2 - 3 раза выше, чем у некурящих (а у тех, кто выкуривает в день больше пачки сигарет - в 10 раз). У курильщиков в 5 раз больше шансов возникновения рака пищевода, почек и мочевого пузыря, чем у некурящих.

КОМПЕТЕНТНО

Эксперт: «Резко бросать курить не вредно»

- Электронную сигарету часто позиционируют как один из способов бросить курить, чтобы люди на них подсели. Но от электронных сигарет бывает так же трудно отказаться, как и от традиционных. У вас получилось - считайте, повезло. В 95% курительных гаджетах содержится никотин. Они фактически заменяют собой курение и тоже вызывают зависимость, - рассказала Маринэ Гамбарян, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России. - Но каждый человек в состоянии отказаться от сигарет сам, независимо от стажа и интенсивности курения. Правда, в большинстве случаев лучше обратиться за помощью к специалисту. И чем больше никотиновая зависимость (а это и физическая, и психологическая зависимости, поведенческие расстройства), тем больше вероятность, что понадобится помощь специалиста.

- У человека, который бросил курить, есть шансы вернуть свое здоровье к уровню, который был до курения?

- Да. Доказано, например, что при отказе от курения уже через год риск инфаркта миокарда сокращается наполовину, а через 5 - 10 лет приравнивается к показателю у никогда не куривших людей. Многое зависит еще и от стажа курения, возраста курильщика, интенсивности курения. Хотя доказано, что курение даже одной сигареты в день обеспечивает половину риска заработать инфаркт или инсульт, связанного с курением 20 сигарет в день. То есть и одна сигарета, и 20 - все равно чревато серьезными последствиями.

- Это правда, что резко бросать курить опасно для здоровья?

- Нет! Если бросать постепенно, никотин постоянно будет поступать в организм, и рецепторы, которые формируют никотиновую зависимость, никогда не адаптируются к жизни без никотина. Поэтому человек рискует никогда не избавиться полностью от зависимости.

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Резко бросать не вредно. Другое дело, если человек к этому не готов психологически, то допустимо постепенно адаптироваться к мысли отказа от курения и постепенно снижать количество выкуренных сигарет до нуля. Это при условии, что у человека будет цель - полностью отказаться от курения - и конкретный план, по которому каждый день он будет снижать количество сигарет, а к концу намеченного срока (чем раньше, тем лучше) придет к нулю и на нем останется. Если этот процесс затянется, он не закончится.

Тем, кто решил отказаться от курения, Маринэ Генриевна советует для начала принять курение как проблему, которую надо решить, поставить себе задачу, а потом уже приняться за конкретные шаги. Надо иметь перед собой четкий план, в котором будут предусмотрены все обстоятельства, связанные с отказом от курения, и потенциальные проблемы. Какие меры принимать? Как бороться с теми привычками, которые связаны с желанием покурить (чашка кофе, напряженная работа и т. д.)? Что делать, когда очень захочется закурить? Как питаться и чем заменять сигареты?

- Если человек просто в угоду кому-то - матери, жене - купит какой-то антиникотиновый препарат в аптеке, и при первой же попытке окажется, что не так легко отказаться от курения, как ему казалось, он бросит эту затею и похоронит надежду отказаться от курения, - говорит Маринэ Гамбарян. - Поэтому надо понимать: отказ от курения - это работа, но важно также знать, что в реализации своего решения отказаться от курения всегда можно рассчитывать на помощь специалистов. Специалист подскажет варианты лечения, которые подходят лично вам, научит бороться с симптомами отмены и поможет идти к цели и достичь ее.

Опытные специалисты Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России помогут всем желающим отказаться от курения.