«Прививки точно продлевают жизнь!» - эксперт рассказал, почему важно вакцинироваться от инфекций не только в детстве, но и во взрослом возрасте

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Многие люди в курсе, что существует Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). И при этом уверены: речь там идет о вакцинах для детей. Мы ведь привыкли, что основные жизненно важные прививки делаются в первые годы жизни, а потом в школе. На самом деле иммунитет после вакцинации от ряда опасных инфекций формируется отнюдь не на всю жизнь. Поэтому в том же НКПП есть раздел и для взрослых.

- Дело в том, что, несмотря на вакцинацию в детском возрасте, после совершеннолетия существуют риски заражения инфекционными заболеваниями в динамике (то есть спустя время, когда ослабевает защитная сила прививок. - Ред.), - поясняет заместитель директора по научной и амбулаторно-поликлинической работе Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Горшков. - Поэтому очень актуален вопрос о проведении ревакцинации против ряда инфекций. А также, безусловно, очень важна первичная вакцинация по эпидпоказаниям - в частности, против COVID-19.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ПРИВИВАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМ?

- С возрастом большинство людей приобретают сопутствующие патологии (то есть обзаводятся несколькими, а то и целым букетом хронических болезней. - Ред.), которые являются отягчающим фактором риска в случае заражения инфекционными заболеваниями, - рассказывает эксперт. - Поэтому профилактические прививки нужны как для защиты от тяжелых осложнений инфекций, так и во избежание опасных обострений неинфекционных хронических заболеваний - сердечно-сосудистых, сахарного диабета, болезней органов дыхания и других.

Сейчас в России реализуются национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение», одной из главных целей которых является продление средней продолжительности жизни до 78 лет, напоминает Александр Горшков. Активное, здоровое долголетие невозможно без своевременной вакцинации против инфекционных заболеваний, подчеркивает врач.

Вакцинируясь, вы не только защищаете себя и повышаете собственные шансы стать долгожителем. Благодаря прививкам сводится к минимуму риск занести инфекцию в семью, заразить своих родных и близких.

- История применения вакцин во всем мире и в нашей стране убедительно показывает: своевременные прививки - как в детском, так и во взрослом возрасте - действительно продлевают жизнь, - радует Александр Горшков.

Инфографика

БУДЬ В КУРСЕ!

Кому, когда и от чего прививаться после 18 лет

Вакцинация для совершеннолетних по российскому Национальному календарю профилактических прививок (НКПП)*

1. Прививка от гепатита В: лица от 18 до 55 лет, не привитые ранее.

2. Прививка против краснухи: женщины от 18 до 25 лет, не болевшие, не привитые или привитые однократно (либо не имеющие сведений о прививках против краснухи).

3. Прививка против кори: а) лица до 35 лет, не болевшие, не привитые, привитые однократно (либо не имеющие сведений о прививках против кори); б) взрослые от 36 до 55 лет из групп риска**, не болевшие, не привитые, привитые однократно (либо не имеющие сведений о прививках против кори).

4. Прививка против столбняка: все взрослые, каждые 10 лет.

5. Прививка против дифтерии: все взрослые, каждые 10 лет.

6. Прививка против гриппа: беременные женщины; люди старше 60 лет; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением; лица, подлежащие призыву на военную службу; студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг); лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие. Прививка делается ежегодно.

ПРИМЕЧАНИЯ

* Утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. №125н, последняя редакция - от 3 февраля 2021 г.

** Примечание: к группам риска по заболеванию корью относятся: работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ - если такие категории граждан не переболели корью, не привитые, привиты однократно или не имеют сведений о прививках против кори.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Прививки делаются бесплатно в районной поликлинике, к которой вы прикреплены по полису ОМС. По решению региональных властей также могут предусматриваться другие форматы - например, вакцинация от гриппа может проводиться выездными медицинскими бригадами, в мобильных прививочных пунктах и т. д.

ВОПРОС В ТЕМУ

Как сочетать прививку от коронавируса с вакцинацией от других инфекций

Прививки от гриппа и коронавируса можно делать в один день - одна вакцина вводится в левое плечо, другая - в правое. Такие рекомендации содержатся в обновленной инструкции по медицинскому применению вакцины «Спутник V» и утверждены Минздравом России. (https://rg.ru/2021/10/23/minzdrav-razreshil-privivatsia-ot-grippa-i-covid-19-odnovremenno.html)

Что касается остальных прививок для взрослых, то их рекомендуется делать с интервалом не менее одного месяца.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

Почему прививка от столбняка нужна всем владельцам домашних животных

Ирине из Подмосковья (имя изменено по просьбе женщины) прокусила палец домашняя кошка. Мурка не была привита от бешенства, гуляла по двору и наведывалась в ближайший лес. Сама Ирина последнюю прививку делала еще в детстве.

Женщина поехала в ближайшее отделение неотложной помощи, зная, что предстоит введение сыворотки от бешенства. Однако оказалось, что это еще не все. Если человека кусает домашнее животное, то обязательно также вводятся иммуноглобулины (антитела) против столбняка, пояснили врачи. Это довольно тяжелый препарат, на него может быть сильная реакция (высокая температура, озноб, отеки и др.), однако альтернатив нет: в случае заражения столбняком шансы выжить равны нулю.

Если же вы каждые 10 лет прививаетесь от столбняка, то введение сыворотки против него не понадобится. Можно чувствовать себя защищенным и избежать лишней нагрузки на организм (из-за введения иммуноглобулинов).

Словом, аргументов в пользу вакцинации - хоть отбавляй, защитите себя и своих близких!