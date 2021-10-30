Курить не модно! Больно бьет по здоровью, имиджу и кошельку - 7 веских доводов даже не начинать

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Курящий человек сегодня вызывает сочувствие - своими руками он в буквальном смысле пускает по ветру все, что мог бы сохранить и приумножить: здоровье, внешность, ум. Не удивительно, что у успешных людей курение сегодня не в моде. Кашель курильщика, хриплый голос, удушливый дым, одышка и перспектива ранней импотенции - кому это интересно? Мы составили топ-7 веских доводов в пользу отказа от курения.

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1. Курение бьет по здоровью

Скажем откровенно: от болезней, вызванных курением, можно умереть. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что курение табака провоцирует развитие 18 форм рака и вызывает около 40% смертей. Самый высокий риск умереть от рака у мужчин, начавших курить до 15 лет. Второй смертельный недуг, связанный с курением, - ишемическая болезнь сердца (ИБС). По данным ВОЗ, порядка 21% всех случаев смертей от ИБС в мире тоже связаны с употреблением табака и даже с воздействием вторичного табачного дыма (пассивным курильщикам на заметку!).

Остаться в живых шансы у курильщика, конечно, тоже велики. Но при этом, скорее всего, придется столкнуться и жить с такими проблемами, как болезни сердца, туберкулез, астматические бронхиты, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания нервной системы, острые нарушения мозгового кровообращения (инфаркт мозга, внутримозговые кровоизлияния) с частичной или полной утратой трудоспособности.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Сердечно-сосудистая система:

Продукты горения табака связывают гемоглобин, который доставляет к клеткам кислород, тем самым значительно снижают его активность. Организм на это реагирует повышением производства гемоглобина. Эти ударные темпы приводят к тому, что кровь становится гуще, риск тромбозов и атеросклероза возрастает в разы. Кроме того, организм пытается справиться с недостатком кислорода, быстрее прогоняя по сосудам кровь. А из-за этого растут давление и пульс.

Дыхательная система:

Ядовитые вещества, образованные при сгорании табака, оседают на поверхности легких и в дыхательных путях, нарушается природная очистительная функция бронхов, что значительно облегчает путь инфекциям к органам дыхания, бронхи сужаются и деформируются, разрушается ткань каркаса легких. Все это приводит к развитию пневмонии, эмфиземы, хронических бронхитов, раку легкого и прочих легочных болезней.

Желудочно-кишечный тракт:

Все те же продукты горения табака оседают еще и в желудке, пищеводе, кишечнике, повышая кислотность желудочного сока и увеличивая риск язвы. Если она уже есть, то заживает очень медленно и часто обостряется.

Не будем обольщаться по поводу электронных систем доставки никотина. В составе смесей, образующих пар, который поступает в организм, входит ряд химических веществ, которые при нагревании образуют опасные канцерогены. Электронные системы доставки никотина - это далеко не просто безобидный «водяной пар», как это часто представляют.

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2. Курение - это лишние затраты

Даже в тех условиях, в которых мы оказались из-за коронавируса, есть масса возможностей потратить деньги с пользой для своего здоровья, развития, настроения. Можно путешествовать, дистанционно учиться всему на свете, чтобы претендовать на новую перспективную денежную работу. В интернете можно заниматься шопингом так же успешно, как и в торговых центрах. А новые модели смартфонов, мотоциклов, автомобилей и прочих удовольствий? Словом, есть куда вкладывать деньги. Спускать их на сигареты, которые подрывают здоровье, или их электронные заменители нет смысла.

ЛАЙФХАК

Чтобы прибавить себе азарта в отказе от курения, стоит подсчитать, сколько денег уходит на сигареты за год и что можно на них себе позволить. Затем можно создать накопительный счет - «сигаретный фонд», - на который вы будете откладывать сумму, равную стоимости пачки сигарет. В конце года получите свое накопление!

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3. Курение портит внешность

Мы живем в то время, когда в тренде совершенствование своего тела и организма. Модно быть спортивным, активным и здоровым в любом возрасте. С белозубой улыбкой, здоровой кожей. Все, что помогает достичь хорошей формы - фитнес, йога, танцы, любые увлечения, связанные с физической активностью, - несовместимы с курением. Потому что курящему постоянно мешают какие-то проблемы: болит голова, сердце, тяжело дышать, немеют ноги.

Естественная красота тускнеет от курения. На лице появляются прыщи - «спасибо» никотину и табачному дыму, что вызывают нарушение обмена веществ в кожном покрове, вмешиваются в работу желез внутренней секреции и нарушают гормональный баланс организма.

Кожа курильщика быстро стареет. И это неизбежно, потому что никотин вызывает сужение сосудов, а значит, кожа намного хуже снабжается питательными веществами и кислородом. Свой вклад в старение кожи вносят токсичные вещества в крови курящего - они мешают восстанавливаться клеткам эпидермиса. А также продукты горения табака - они участвуют в сложной цепной реакции, в результате которой разрушается коллаген.

И это еще не все метаморфозы. От курения часто выпадают волосы, еще чаще - желтеют зубы, разрушается зубная эмаль, повреждаются и кровоточат десны.

4. Курение приводит мужчин к импотенции, женщин - к патологиям во время беременности

Никотиновая импотенция у курильщиков рано или поздно неизбежна - атака идет с разных сторон. Никотин ухудшает синтез половых гормонов и угнетает мозговые центры, ответственные за половое возбуждение. А из-за поврежденных кровеносных сосудов ухудшается приток крови к половому органу. Все просто. Как и решение проблемы: бросишь курить - есть шанс вернуть былую мужскую силу.

Никотин способен снизить половое влечение и у женщин. А курение во время беременности сравнимо с преступлением. У курящих женщин очень велик риск преждевременных родов, выкидышей и мертворождения. Ученые проводят исследования, доказывающие, что никотин пагубно влияет на физическое и психическое состояние будущего ребенка.

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5. Курение загрязняет окружающую среду

В разных странах не раз пытались найти способ переработки использованных окурков: в США их пробовали превращать в пластик, в Австралии предлагали добавлять в состав кирпичей, в Южной Корее - использовать в получении энергии. Инициативы похвальные, но дорогие. Поэтому факт остается фактом: сигаретные фильтры - это долгоиграющий мусор. Они разлагаются от 3 до 10 лет, могут попадать в желудки птиц, рыб и млекопитающих.

Еще хуже обстоит дело с утилизацией использованных элементов от курительных гаджетов. Кадмий, ртуть, свинец, щелочь - распад этих элементов в составе аккумуляторных батарей занимает десятки лет.

Сигаретный дым содержит парниковые газы, чем вносит свой вклад в загрязнение окружающей среды.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Закрытые помещения, в которых курят, заполняет вторичный табачный дым. В нем присутствует более 200 вредных химических веществ, 50 из которых известны как канцерогены. По данным ВОЗ, более 600 000 человек ежегодно умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма.

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6. Курение - это зависимость

Мало кому удается легко отказаться от курения насовсем. И дело не в слабой воле. Никотин, как объясняют наркологи, - психоактивное вещество с сильным потенциалом развития зависимости. Человек быстро попадает в никотиновый плен, вырваться из которого очень сложно. И чем больше неудачных попыток бросить курить, тем больше портится характер и снижается самооценка.

КСТАТИ

После трех неудачных попыток самостоятельно бросить курить рекомендуется обратиться к специалистам - врачу психиатру-наркологу, врачу психотерапевту. У врачей есть ряд методик в помощь тем, кто хочет отказаться от курения.

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7. Курение - минус имиджу

От курильщика плохо пахнет. Правда, он сам не замечает, что его одежда пропитана запахом табака, пока кто-то не сделает ему замечание. Увы, но в этом случае ни дезодоранты, ни парфюм не помогут. Еще хуже то, что у курящих и изо рта тоже неприятно пахнет. Этот запах вызван типичными проблемами курильщика: воспаленные десны, гибель нормальной микрофлоры, из-за чего быстро образуется зубной камень и размножаются патогенные микробы. Не удивительно, что у курильщиков часто возникают проблемы при приеме на работу и знакомствах.

КОМПЕТЕНТНО

Эксперт: «Курение не просто вредная привычка, а пагубная зависимость»

- Табачная зависимость по международной классификации болезней относится к психическим и поведенческим расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ. Так что это не просто вредная привычка, а пагубная зависимость, - подтвердила Маринэ Гамбарян, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России.

Электронные сигареты способны вызывать такую же зависимость. Они не так давно появились, но уже есть достоверные данные об их губительном воздействии на здоровье людей, и в первую очередь - на органы дыхания.

- Например, в двух когортных исследованиях, где в течение 6 лет наблюдали пациентов по поводу хронических бронхитов и хронической обструктивной болезни легких, переход на электронные сигареты приводил к нарастанию симптомов хронического бронхита, более частым и тяжелым обострениям заболевания и более стремительному снижению функции легких, - рассказала Маринэ Генриевна. - Вещества, которые содержатся в аэрозолях электронных сигарет, вредны для легких: пропиленгликоль, карболовые соединения, тяжелые металлы, синтетические ароматизаторы и вкусовые добавки. Доказано, что не только электронные сигареты, но и системы нагревания табака (айкосы) вызывают повреждение легких.

В нынешней ситуации, когда очень высок риск заражения коронавирусом, это страшно. Курильщики подвержены намного большему риску повреждения легких со стороны вирусов и бактерий, чем некурящие. Все больше данных подтверждают, что курильщики тяжелее всего и с худшими последствиями переносят инфекцию.

Опытные специалисты Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России помогут всем желающим отказаться от курения.