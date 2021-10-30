Какие продукты вредны на самом деле: новые исследования, правда и мифы

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Все знают, что сахар, бургеры и картошка фри вредны. А как насчет жира? Что говорят современные исследования о мясе? Все ли консервы одинаково неполезны? На эти и другие вопросы отвечает наш эксперт, руководитель лаборатории эпидемиологии питания ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, кандидат медицинских наук Наталья Карамнова.

Миф 1. «Нет ничего вреднее сахара»

- В нашем рационе присутствуют продукты, которые еще менее полезны для организма, чем избыток сладкого, - говорит Наталья Карамнова. - Это продукты с высоким содержанием соли.

Для наглядности см. КОНКРЕТНО: «Рейтинг «вредности» и недостатка продуктов»*. В качестве примера наш эксперт приводит исследование, опубликованное в авторитетном международном медицинском журнале «Ланцет».

- Первой причиной, связанной с факторами питания и сокращающей продолжительность жизни, является избыточное потребление соли. Соль влияет на повышение артериального давления, и это создает риск инфаркта и инсульта.

Заболевания сердечно-сосудистой системы все еще на первом месте в структуре смертности в России и в мире, - поясняет Наталья Карамнова. - А вот сладкого, как оказалось, в нашей стране едят намного меньше, чем во всем мире. Так что мы с вами, можно сказать, не самые главные сладкоежки на этой планете, однако сахар россиянам в рационе следует ограничивать обязательно.

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КОНКРЕТНО

*Рейтинг «вредности» и недостатка потребления продуктов. Исследование опубликовано в авторитетном медицинском журнале «Ланцет».

• Избыточное потребления натрия (соли).

• Низкое потребление цельных злаков.

• Недостаток в рационе фруктов.

• Низкое потребление орехов и семян.

• Недостаток в рационе овощей.

На первые 5 пунктов приходится максимальное количество смертей в мире - из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушений обмена веществ. В целом же в нашем рационе мало пищевых волокон и витаминов из свежих/сырых продуктов. Всего с дисбалансом питания связывают около 11 миллионов смертей в мире ежегодно.

Эти данные говорят, что при существующем питании есть факторы, которые сильнее, чем избыток сахара, влияют на смертность. Но это не означает, что надо налегать на сахар - скорее, стоит в рационе увеличивать долю свежих овощей и фруктов, а также блюд из цельных злаков и необработанных круп.

Миф 2. «В сладком нет соли»

Так может, все-таки можно реабилитировать сладкое? Есть себе шоколадки, утешаясь: мол, сладкое не такое вредное, как соленое.

- А вот и нет! Дело в том, что в большинство готовых сладостей для баланса вкуса производитель добавляет соль, - объясняет Наталья Карамнова. - И именно такое сочетание максимально вредно. Дело в том, что сахар выступает проводником соли, транспортируя ее в клетки организма. В первую очередь от этого страдают сосуды и печень.

Сахар быстро усваивается, повышает уровень глюкозы крови, что становится причиной выработки инсулина. Последний хватает излишки глюкозы и быстро прячет в жировые клетки. Примерно так же, как застигнутая врасплох хозяйка прячет перед приходом гостей мусор и хлам в шкаф. В итоге печень начинает обрастать белесой пленкой - жиром. Это называется «жировая печень». При регулярном неправильном питании этот жировой слой растет, покрывает всю печень, добирается до поджелудочной железы, а потом и до сердца…

Еще один прекрасный проводник соли в клетки - алкоголь. В нем тоже очень много сахара.

Когда врачи приезжают на вызов по поводу высокого давления, они всегда интересуются: что вы вчера ели? И очень часто оказывается, что накануне было застолье. Пациент плотно покушал, выпил бокал-другой. Итог - приступ гипертонии на следующий день.

Миф 3. «Надо исключить из питания консервы»

- В колбасах, консервах, консервированных овощах действительно содержится много соли, - говорит Наталья Карамнова. - Но это не значит, что эти продукты совсем надо убрать из рациона. Рыбные консервы, например, удобно добавлять в салаты. Рыба, в том числе консервированная, остается источником омега жирных кислот. Главное, чтобы консервы были качественными, от проверенных производителей.

Главное условие: ОБЯЗАТЕЛЬНО сливать из консервов жидкость. Вот там с солью перебор. Можно иногда есть соленые огурцы, грибы или помидоры. Но только ни в коем случае не употреблять рассол. А сами овощи, грибы перед употреблением промывать под проточной холодной водой.

Лайфхак!

Полезный рецепт: Квашеная капуста без соли

Ее готовят почти в каждой российской семье - национальный зимний продукт! В квашеной капусте большой запас витамина С, она полезна для иммунитета, помогает не разболеться в холодное время года, что сейчас особенно актуально. И, оказывается, в квашеную капусту совсем не обязательно добавлять соль. Попробуйте полезный рецепт сами и поделитесь с мамами и бабушками!

- В капусте есть молочная кислота, именно она отвечает за ферментацию, то есть помогает продукту стать квашеным, - объясняет эксперт Наталья Карамнова. - Можно готовить капусту как обычно, только вместо соли добавить семена укропа, корень сельдерея, тмин, чеснок. И поставить под гнет. Отсутствие соли мало скажется на вкусе - зато продукт станет куда полезнее.

Кстати, не обязательно солить и овощные салаты. Лучше сбрызнуть их лимонным соком, добавить красного перчика. Получится и вкусно, и полезно.

ВАЖНО!

Когда полезное… вредно: продукты-перевертыши

Иногда продукты, которые заявляются как полезные, на поверку оказываются не такими уж положительными для нашего здоровья. А иногда и просто вредными.

Мюсли. Позиционируются как полезные завтраки. На самом деле в них есть в приличном количестве соль и сахар. Так что, покупая их, всегда внимательно читайте состав.

Фитнес-батончики. Не такой уж полезный перекус. Почему? Дело опять-таки в убийственном сочетании и количестве сахара и соли.

Обезжиренные йогурты, обезжиренное молоко. Многие пытаются на этих продуктах худеть. А потом удивляются: почему не уходят килограммы? Во-первых, в молочных продуктах есть лактоза, а это сахар. Во-вторых, в обезжиренные молочные продукты для придания вкуса производители добавляют соль и сахар.