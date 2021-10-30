Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна может предоставить дополнительную транзитную мощность со скидкой. Фото: REUTERS

Надежность Украины в качестве геополитического партнера, готового жизнь положить за други своя, нельзя недооценивать. Это в полной мере смогли оценить немцы, услышав предложение Зеленского о том, что Незалежная готова дополнительно прокачать в Германию 55 млрд. кубометров газа по сниженному наполовину тарифу.

Конечно, речь шла о снижении на 50% тарифа на дополнительную прокачку, сверх оговоренных по контракту с "Газпромом" объемов. И ставка там такая, что ой-ой-ой. Так что даже 50% - это совсем не 50% от обычного тарифа. Но ведь главное – готовность помочь и желание.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в комментарии Bloomberg заявил, что его страна может предоставить дополнительную транзитную мощность со скидкой. А глава СНБО Украины ветеринар – юрист Алексей Данилов сообщил об объемах такого дополнительного транзита.

- Мы получили это предложение от украинской стороны и предали своему Министерству экономики и энергетики, как и все другие предложения украинской стороны. Мы будем интенсивно говорить об этом предложении, - прокомментировала инициативу пана президента посол Германии на Украине Анка Фельдхаузен и посоветовала украинцам. - Надо также сказать, что транзит газа когда-то закончится полностью, потому Украине следует работать над будущим этой системы, чтобы обеспечить в будущем транзит водорода, чтобы Украина стала независимой, сама могла экспортировать энергию.

Два момента обращают тут на себя внимание. Посол Германии говорит о транзите водорода через Украину, а не о поставках этого нового топлива Незалежной. А термин транзит в данном случае явно подразумевает поставки из России. Второй момент, что существующая ГТС Украины никак не приспособлена по техническим параметрам под транспортировку водорода, с которым, вообще, проблем до сих пор больше, чем решений.

Но Владимир Зеленский не стал обращать внимания на такие тонкости и, развивая собственную инициативу, сообщил, что Киев ожидает практических переговоров с Берлином и Брюсселем по обсуждению этого предложения.

Нет, все понятно, три богатыря Киев, Берлин и Брюссель – это сила. Примерно, как кардинал вместе с галантерейщиком. Причем, каждый тут видит себя не галантерейщиком. Но интересен и не прояснен один маленький нюанс, ребята, а вы где газ брать будете для Берлина? Неужели в окрестностях Брюсселя открыто новое месторождение и уже подведена вся газодобывающая инфраструктура? Не на Украине же Зеленский собрался брать эти 55 млрд. кубов, что готов транспортировать. Или в данном случае сыграла "логика Псаки", заявившей в свое время, что Западная Европа поставляет природный газ в Россию? И еще, безусловно, интересно – немцы поглупели от общения с украинцами, или это тонкости европейской дипломатии, когда простое слово дурак для того, чтобы его выразить, требует нескольких предложений с завуалированными эвфемизмами?

Впрочем, это не главное. Главное – это что Украина, как надежный партнер и союзник, всегда готова подставить плечо Европе. Особенно, если плечо чужое.