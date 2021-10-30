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Политика30 октября 2021 18:22

"А где газ брать будете?": Киев обещает Европе дополнительные поставки

Киев готов обговаривать с Брюсселем и Берлином дополнительные поставки газа в Европу
Александр БОЛГОВ
Александр БОЛГОВ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна может предоставить дополнительную транзитную мощность со скидкой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна может предоставить дополнительную транзитную мощность со скидкой.

Фото: REUTERS

Надежность Украины в качестве геополитического партнера, готового жизнь положить за други своя, нельзя недооценивать. Это в полной мере смогли оценить немцы, услышав предложение Зеленского о том, что Незалежная готова дополнительно прокачать в Германию 55 млрд. кубометров газа по сниженному наполовину тарифу.

Конечно, речь шла о снижении на 50% тарифа на дополнительную прокачку, сверх оговоренных по контракту с "Газпромом" объемов. И ставка там такая, что ой-ой-ой. Так что даже 50% - это совсем не 50% от обычного тарифа. Но ведь главное – готовность помочь и желание.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в комментарии Bloomberg заявил, что его страна может предоставить дополнительную транзитную мощность со скидкой. А глава СНБО Украины ветеринар – юрист Алексей Данилов сообщил об объемах такого дополнительного транзита.

- Мы получили это предложение от украинской стороны и предали своему Министерству экономики и энергетики, как и все другие предложения украинской стороны. Мы будем интенсивно говорить об этом предложении, - прокомментировала инициативу пана президента посол Германии на Украине Анка Фельдхаузен и посоветовала украинцам. - Надо также сказать, что транзит газа когда-то закончится полностью, потому Украине следует работать над будущим этой системы, чтобы обеспечить в будущем транзит водорода, чтобы Украина стала независимой, сама могла экспортировать энергию.

Два момента обращают тут на себя внимание. Посол Германии говорит о транзите водорода через Украину, а не о поставках этого нового топлива Незалежной. А термин транзит в данном случае явно подразумевает поставки из России. Второй момент, что существующая ГТС Украины никак не приспособлена по техническим параметрам под транспортировку водорода, с которым, вообще, проблем до сих пор больше, чем решений.

Но Владимир Зеленский не стал обращать внимания на такие тонкости и, развивая собственную инициативу, сообщил, что Киев ожидает практических переговоров с Берлином и Брюсселем по обсуждению этого предложения.

Нет, все понятно, три богатыря Киев, Берлин и Брюссель – это сила. Примерно, как кардинал вместе с галантерейщиком. Причем, каждый тут видит себя не галантерейщиком. Но интересен и не прояснен один маленький нюанс, ребята, а вы где газ брать будете для Берлина? Неужели в окрестностях Брюсселя открыто новое месторождение и уже подведена вся газодобывающая инфраструктура? Не на Украине же Зеленский собрался брать эти 55 млрд. кубов, что готов транспортировать. Или в данном случае сыграла "логика Псаки", заявившей в свое время, что Западная Европа поставляет природный газ в Россию? И еще, безусловно, интересно – немцы поглупели от общения с украинцами, или это тонкости европейской дипломатии, когда простое слово дурак для того, чтобы его выразить, требует нескольких предложений с завуалированными эвфемизмами?

Впрочем, это не главное. Главное – это что Украина, как надежный партнер и союзник, всегда готова подставить плечо Европе. Особенно, если плечо чужое.

Украинский кризисКАРТИНА ДНЯ