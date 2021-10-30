Оперная звезда разделась, получив скандальную награду

Российская оперная дива Светлана Касьян была признана «самой сексуальной певицей в Италии» Фото: Личный архив

Российская оперная дива Светлана Касьян была признана «самой сексуальной певицей в Италии», по версии западного журнала «Лего».

- О том, что меня признали самой сексуальной оперной певицей, я узнала от журналистов. Новость очень неожиданная и, не скрою, приятная, - сказала kp.ru Касьян. - Я безумно люблю эту страну и рада, что ее жители сумели оценить по достоинству все мои плюсы, - призналась Светлана.

Однако потом, похоже, смущение певицы сошло на нет. Так как позднее Касьян выложила в инстаграм снимок, наглядным образом демонстрирующий, почему именно она получила столь «жаркий» титул.

Касьян выложила в инстаграм снимок, наглядным образом демонстрирующий, почему именно она получила столь «жаркий» титул. Фото: Личный архив

Фанаты оперы пришли в восторг от сексапильности и раскрепощенности артистки, буквально засыпав ее комплиментами. «Красотка», «Умница», «Годный контент», «Секси» – писали восторженные поклонники.

Отметим, что это не первый титул , которого Касьян удостаивается в Европе. Ранее итальянские журналисты и критики уже писали о ней, как о лучшей исполнительнице арии «Тоски» Пуччини. Кроме того, певица была награждена рыцарским орденом Ватикана за свои заслуги в области искусства. Награду Светлане вручал лично Папа Римский Франциск.