Британка чуть было не выкинула бриллиант баснословной стоимости

Камень размером с монету оказался бриллиантом ценой в 2,7 миллионов долларов Фото: Shutterstock

Жительница графства Нортумберленд (Великобритания), по понятным причинам решившая не называть своего имени, рассказала, что разбирая залежи хлама у себя дома, наткнулась на блестящую безделушку, которую приняла за бижутерию.

Украшение без оправы размером с монету чуть было не отправилось в мусорное ведро.

Однако, по совету знакомого, женщина решила показать находку ювелирам и была поражена – ее «бижутерия» оказалась бриллиантом весом в 34 карата.

– Это был достаточно большой камень, по размеру больше однофунтовой монеты, я вначале подумал, что это кубический цирконий, двойник синтетического алмаза. Он пролежал у меня на столе пару дней, пока я не взял прибор для проверки бриллиантов. Затем мы отправили его партнерам в Лондон, после чего его сертифицировали эксперты в Антверпене, которые подтвердили, что это бриллиант весом 34 карата, – рассказал эксперт, к которому попала находка.

Для оценки камня был приглашен представитель аукционного дома Featonby's Марк Лейн, который заявил, что столь дорогой и чистый камень - это нечто «из ряда вон выходящее».

Удивительно, но сама владелица уникального бриллианта даже не знает, откуда он у нее взялся – по словам специалистов, общавшихся с женщиной, она часто ходила по барахолкам, покупая всякую ерунду.

Камень планируют выставить на аукционе в Лондоне 30 ноября. По оценкам экспертов, стоимость находки составляет не менее $2,7 миллиона.