Заслуженный врач России назвал два метода, которые помогут нам переломить ситуацию с высокой заболеваемостью и смертностью от коронавируса

Активная вакцинация и изоляция инфицированных помогут переломить напряженную ситуацию с коронавирусом в России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вся следующая неделя в нашей стране пройдет в режиме «антиковидных» нерабочих дней. Общественность в соцсетях, обсуждая такие «каникулы», разделилась на несколько основных групп. Кто-то уверен, что локдаун в принципе не способен серьезно повлиять на ход эпидемии и потому вводить его нет смысла. Другие убеждены, что временные жесткие ограничения, безусловно, важны для сдерживания распространения коронавируса. Однако полутора-двух недель при нынешнем разгуле заболеваемости маловато (хотя, с экономической точки зрения даже такой короткий срок - тяжелое бремя). Третьи полагают, что «ковикулы» вполне способны дать ощутимый положительный эффект, но при этом нужны и дополнительные меры.

Оценить ситуацию и дать прогноз - при каких условиях мы наконец сможем взять под контроль замучившую всех инфекцию, kp.ru попросил заслуженного врача России, ведущего научного редактора сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаила Кагана.

СГЛАДИТЬ ПИК ЗАРАЖЕНИЙ, ЧТОБЫ ХВАТИЛО ВРАЧЕЙ И КИСЛОРОДА

- Введенные сейчас нерабочие дни необходимы для того, чтобы растянуть и сгладить четвертую волну, - поясняет эксперт. - Нужно замедлить темпы роста заражений, чтобы избежать ситуации, когда одновременно болеет очень большое количество людей.

Иначе в какой-то момент такая ноша может оказаться просто неподъемной для системы здравоохранения. Ведь медицинский ресурс - койки, кислород, врачи и медсестры - не безграничен, напоминает доктор Каган.

- Самое главное - сократить и сдерживать передачу вируса до тех пор, пока не будет достигнут уровень коллективного иммунитета, близкий к 90% (за счет вакцинированных и переболевших. - Ред.), - продолжает врач. - Только тогда можно будет ожидать значительного снижения количества тяжелых случаев болезни.

НА ВЛАСТИ НАДЕЙСЯ, НО САМ НЕ ПЛОШАЙ

Предпринимаемые правительством меры дадут эффект лишь в том случае, если люди сами начнут наконец активно помогать бороться с подъемом заболеваемости, говорит доктор Каган. Каждый из нас может внести свой вклад в битву с ковидом, если сделает две вещи. Во-первых, привьется (при отсутствии противопоказаний). Во-вторых - будет соблюдать санитарные нормы, жизненно необходимые в нынешней ситуации. Это ношение масок и респираторов в людных местах, соблюдение дистанции минимум полтора, а лучше два и более метров, использование антисептиков для рук.

- Важно не потратить это время [нерабочие дни] впустую и использовать его для наращивания массовой вакцинации, - поясняет Михаил Каган. - Решения, которые каждый человек сейчас принимает - носить или не носить маску, делать или не делать прививку - напрямую влияют не только на него самого, но и на окружающих. И не только на тех, кто находится с ним в прямом контакте.

Инфицированный человек при разговоре и дыхании выделяет вирусный аэрозоль, который может сохраняться в замкнутом пространстве (закрытом помещении) более 16 часов, напоминает врач. «Важно понимать, что при сегодняшней ситуации каждая новая цепочка заражения становится отдельным очагом, приводящим к росту заболеваемости и смертности», - подчеркивает доктор Каган.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Две главных меры для спасения от набирающей силу эпидемии

Чтобы переломить нынешнюю ситуацию, необходимо действовать в двух основных направлениях, считает заслуженный врач России Михаил Каган.

- Первое: побудить людей изменить свое отношение к вакцинации и к соблюдению мер безопасности (прежде всего не игнорировать масочный режим в людных местах).

- Второе: максимально быстро выявлять и изолировать инфицированных, а также тех, кому они могли передать инфекцию.

Уважаемые читатели, а вы как считаете? Какие меры больше всего нужны нам сегодня?