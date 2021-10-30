15-летняя внучка Александра Маслякова поразила внешним видом

Таисия, 15-летняя внучка Александра Маслякова, является ведущей детского КВН Фото: Instagram.com

Александр Масляков один из самых популярных ведущих страны. Его имя вот уже долгие годы ассоциируется у россиян с КВН. В свое время Александр Васильевич доверил своему сыну-тезке опробовать силы в качестве ведущего Премьер-лиги КВН. А теперь пришел черед и внучке знаменитости блистать на экране.

Таисия Маслякова на днях оказалась в центре внимания благодаря доверенной ей важной миссии. Отныне 15-летняя внучка Александра Маслякова является ведущей детского КВН. Она дебютировала в роли ведущей вместе со своим напарником - капитаном команды КВН "МегА" Степаном Лукиным.

Конечно, россиянам крайне интересно, как выглядит юная наследница прославленного телеведущего. Девушка ведет блог, в котором публикует личные фотографии. Судя по снимкам, Таисия не появляется на людях без макияжа.

Длинноногая блондинка, вероятно, сможет сделать успешную карьеру на телевидении. Все данные для этого у нее есть. А советами ей помогут знаменитый дедушка и папа.

Кстати, Таисию с детства приводили практически на все игры клуба. Когда она была маленькой, она даже заслужила прозвище "Несмеяна", потому что никогда не смеялась над шутками.

Отметим, движение "Детский КВН" существует 20 лет. Условия игры для детей отличаются от взрослого КВН. Юные участники соревнуются в двух больших конкурсах: "Приветствие" (после которого отсеивается часть команд) и "Сказка". Судьбу команд решает жюри. Среди его членов - Юлия Михалкова, Екатерина Скулкина, Вадим Галыгин и другие.