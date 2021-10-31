«Очень долго жалела об операции!»: Почему у Догилевой, Алентовой и Веденеевой так изменились лица

Вера Алентова с помощью современных косметологических процедур избавилась от последствий неудачной пластики. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас у многих звезд от сорока до шестидесяти лет идеальный овал лица, упругая кожа без глубоких морщин, складок и никакого птоза. Это не чудеса, а результаты пластической хирургии и косметологии. За последние несколько лет в этих сферах произошли большие перемены. Удачная пластика – это когда омолаживающий эффект выглядит естественно, и окружающие не догадываются о проведенных манипуляциях. Теперь такой результат получается часто – процент неудачных подтяжек незначителен и связан с индивидуальной реакцией организма, которая может быть непредсказуемой. Перерывы в работе в пандемию звезды используют для коррекции лица, публикуя в это время в соцсетях заранее подготовленные фото и видео. А сами делают подтяжки, блефаропластику или худеют с помощью хирургов.

А вот 10 – 20 лет назад часто можно было увидеть результаты пластики на лице у актрис – операции выдавали себя некорректным результатом: менялась мимика, разрез глаз, появлялись «кошачьи глазки», асимметрия. Неудачи случались и с большими звездами тех лет. Рассказываем кому операция стоила фирменного лица.

Телевидение

68-летняя звезда ТВ Татьяна Веденеева до сих пор может похвастаться отличной фигурой, а вот лицо телезвезды после пластики изменилось. Веденеева одна из немногих, кто решился сделать признание о неудачной блефаропластике. Операцию она сделала заграницей – артистки так делают часто, чтобы информация об омоложении не просочилась из стен клиники. К тому же, десять лет назад Татьяна проводила много времени в своем доме во Франции. Лицо выглядело прилично, но телеведущие всегда на виду и стремятся себя совершенствовать – тогда у Веденеевой намечались новые проекты, поэтому она решила избавиться от грыж под глазами. Татьяна поделилась своим неудачным опытом: «У меня была припухлость под одним глазом. Я пошла в клинику и буквально в один день мне сказали, что место освободилось. Но потом я очень долго жалела об этом…» Хирург провел телеведущей травматичную операцию, из-за чего у нее до сих пор видны разрезы под глазами. Их она научилась маскировать макияжем. Веденеева изучила вопрос: «Сейчас можно сделать блефаропластику не разрезая, через прокол. А когда делают разрез - это меняет строение глаза. Поэтому они стали какие-то более запавшие». В нулевые многие женщины после таких операций избавлялись от мешков, морщин, избытков кожи в области век, а сами превращались в «женщин-кошек».

Татьяна Веденеева в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя" Фото: кадр из фильма.

Сейчас Татьяна Веденеева регулярно делает только уколы ботокса (омоложение кожи с помощью инъекций препарата). Артистке это необходимо, так как она снимается в сериалах и играет в театре «Школа современной пьесы».

Татьяне Веденеевой сделали операцию по старой технике. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кино

64-летняя Татьяна Догилева до сих пор очень жалеет о пластике. Артистка сделала операцию по подтяжке лица в 40 лет. Догилева надеялась, что ей вновь будут давать роли молодых женщин. Артистка рассказывает, что очень переживала: «Мне было 40 лет, а лицо поехало вниз. Пошла к врачу и все «отстригла». Сейчас бы я не пошла к хирургу - хоть убей! Полголовы отрезают, скальп снимают практически. И это так заживает - не шутки: лежишь вся в кровавых бинтах. Но трагедия была в том, что меня никто не узнавал: вот так поменялось лицо. Помолодела, овал лица изменился. Я говорила: «Здравствуйте! Это я - Таня Догилева». А мне отвечали: «Таня, это не ты!» Потом привыкли. Я не против пластики. Но лично мне не нравится, когда лицо неподвижное. Молодая маска, а глаза немолодые». У Догилевой изменился разрез глаз и ее фирменный прищур.

Татьяна Догилева в фильме "Блондинка за углом" Фото: кадр из фильма.

Однако для талантливой артистки и это не стало проблемой – она продолжила сниматься, правда уже в других амплуа. И теперь Догилева востребована у режиссеров и продюсеров. За последние несколько лет Татьяна Анатольевна поправилась, а работы стало еще больше – играет характерных героинь. В этом году Татьяна Догилева получила две премии: «Нику» за лучшую роль второго плана в картине «Доктор Лиза» и премию Ассоциации продюсеров кино и ТВ за лучшая актриса второго плана в сериале «Обычная женщина 2». Скоро мы увидим Догилеву во второй части сериала «Вампиры средней полосы» и в проекте Netflix «Анна К».

Татьяна Догилева с новым лицом пережила вторую волную популярности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Театр

Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит" Фото: кадр из фильма.

79-летняя Вера Алентова предпочитает не комментировать перемены внешности. Но по слухам в театральной тусовке пластические операции она делала несколько раз. Впервые 23 года назад. Подтяжка испортила лицо – изменило мимику, появились рубцы. Были корректирующие операции: подтяжка, блефаропластика. Сейчас Вера Валентиновна выглядит прекрасно – лицо пришло в норму с помощью современных косметологических процедур. Это 20 лет назад и специалистов было мало, и техники «допотопные». А теперь умеют даже ошибки хорошо исправлять.

У Веры Алентовой изменился разрез глаз, черты лица. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстрада

59-летняя Жанна Агузарова сейчас исправляет с помощью косметологии результаты старой подтяжки, изменившей лицо.

Жанна Агузарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возможно, что их было несколько. У певицы красивый четкий овал лица, нет морщин, птоза, провисания тканей, но изменился разрез глаз. Скорее всего, сейчас Агузарова делает уколы красоты и другие процедуры красоты. В губах не видно перебора филлеров, но рот «растянутый» - что также говорит о возможной не очень удачной подтяжки.

Жанна Агузарова откорректировала лицо. Фото — кадр шоу «Музыкалити», YouTube

Исключение из правил

60-летняя Елена Яковлева сейчас поддерживает лицо с помощью уколов красоты. А пластику она сделала еще 19 лет назад. Тогда артистке в отличии от многих коллег повезло: черты лица не изменились, две операции были проведены удачно, организм быстро восстановился. Сначала Елена Алексеевна сделала нижнюю блефаропластику – несколько лет мечтала избавиться от «грыж». Эта операция убирает мешки (избытки кожи) в области век, опущение уголков глаз, морщинки. Елена Яковлева давно рассказывала о блефаропластике давно, и только в этом году призналась – была еще одна операция. Елена Алексеевна разоткровенничалась: «Где-то в 40 лет я убрала мешки под глазами. А в 41 год сделала себе круговую подтяжку у очень хорошего специалиста, который делал еще в советские времена операцию Гурченко. Это была первая операция, потом он ей отказывался делать, потому что посчитал, что уже не надо – будет перебор».

Елена Яковлева в фильме "Интердевочка" Фото: кадр из фильма

Все эксперты отмечают, что и операцию Яковлевой сделали отлично, и сейчас она грамотно поддерживает результаты.

Елена Яковлева сделала подтяжку 19 лет назад. Фото — кард программы «Кино в деталях», СТС.

Комментарий эксперта

Данила Лупин, пластический хирург

Большие перемены

- Медицина не стоит на месте, и пластическая хирургия тоже. За последние 20 лет поменялся даже взгляд на анатомию, и сегодня пластическая хирургия кардинально отличается от прошлых лет. Теперь практически все иначе: и техника операций, и методики - они стали более бережные и аккуратные, изменились даже инструменты и шовные материалы. Все оборудование более модернизировано, современные препараты стали более щадящими и с меньшим количеством побочных эффектов. Также большее значение стали придавать ведению пациента и реабилитационному периоду.

Поменялись и принципы проведения операций. Раньше, например, стремились делать гиперкоррекцию, сейчас уже наоборот - не дают лишнюю нагрузку на шов, делают все аккуратнее. Теперь хирурги стараются минимизировать видимость проведения операции, оставлять как можно меньше следов. Поэтому раньше было часто сразу заметно, делал ли артист коррекции. Сейчас понять это можно только при очень близком, пристальном рассмотрении.

Операции стали более модернизированными и по аппаратуре, и по технике проведения. Например, в блефаропластике поменялся даже вид разреза. Раньше его делали короче, но он деформировал форму глаза, сейчас же его выводят за границы орбиты - это способствует лучшему заживлению и сохранению исходного разреза глаз. После операций не остается практически никаких следов, а только отдохнувший, свежий вид.

Пластический хирург Данила Лупин рассказал, почему в «»нулевые» были так заметны результаты операций. Фото: Личный архив

Большие сложности

- У некоторых легендарных артисток имеют место быть повторные или даже многократные вмешательства. Нужно понимать, что повторное вмешательство представляет большую сложность для хирурга нежели первичное. При повторных операциях (подтяжках, блефаропластики) достаточно легко повредить какие-то крупные анатомические структуры, поэтому отделять ткани нужно более деликатно. Это всегда сложно. Также и реабилитационный период при многократных коррекциях проходит сложнее.

А вот хороший результат можно получить, когда операция незаметна, в этом случае совместно с генетикой (качеством кожи, ее тонусом и т.д.) получаются потрясающие результаты. Если добавить к этому хороший уход и профессиональную косметику – то вот вам и секрет вечной молодости некоторых артистов.