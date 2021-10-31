Вернувшаяся из космоса Пересильд блеснула на Мальдивах фигурой в купальнике

Юлия Пересильд. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Юлия Пересильд, две недели бороздившая межгалактическое пространство, после возвращения на Землю отправилась в отпуск. Звезда кино улетела на Мальдивские острова. В Инстаграме Пересильд поделилась снимком, снятым на пляже. На фото Юлия позирует в голубом купальнике в ретро-стиле.

- Почему же я так редко позволяю себе отдыхать? Это ошибка. Признаю. Как же многого я себя лишаю… Океан… воздух… вокруг красота. Рядом дети, родители… абсолютное Счастье, - подписала снимок акриса.

Купальник Юлии можно назвать достаточно скромным: лиф и трусики в ретро-стиле практически скрывают ее тело. Тем не менее, даже в таком купальном костюме актриса продемонстрировала изящество форм и стройную фигуру.

Звезда кино отправилась на Мальдивские острова. Фото: Инстаграм.

В комментариях фолловеры поздравили Пересильд с заслуженным отпуском и написал, что она, как никто другой, заслужила отдых.

«Вот надо было в космос слетать чтобы понять. И это хорошо», «Юленька, Вам нужна разгрузка. Надо набраться сил. Силы нужны для новых прекрасных ролей. Берегите себя. Вы лучшая», «Хорошего отдыха без риска», - пишут они в комментариях.

Юлия Пересильд отправилась в космос 5 октября 2021 года. 37-летняя актриса и 38-летний режиссер Клим Шипенко улетели на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов». Они пробыли на МКС 12 дней. Съемочная группа вернулась на землю 18 октября 2021 года. По отзывам космонавта Олега Новицкого, который находился на орбите полгода, Пересильд и Шипенко показали отличную подготовку и совершенно не создавали на станции бытовых неудобств для других космонавтов.

В космос Юлию провожали две дочери от режиссера Алексея Учителя. Как признавалась Пересильд, перед полетом она написала дочкам прощальное письмо. К счастью, миссия прошла успешно. Актриса вернулась на Землю и первым делом обняла своих дочерей.

К слову, недавно Пересильд рассказала, что ей грустно из-за окончания экспедиции на МКС.

- "У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней - это много, а уже когда все заканчивалось, уже не хотелось расставаться, - сообщила актриса в эфире Первого канала. - Ведь понятно, что это было только единожды.