В США выяснили, что Пентагон и Госдеп скрывают данные по Афганистану

После двадцати лет присутствия войска США окончательно ушли из Афганистана. Фото: REUTERS

Специнспектор США по восстановлению Афганистана (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR) Джон Сопко заявил, что Государственный департамент и Министерство обороны скрывают информацию, необходимую для понимания всей глубины краха, случившегося в республике после хаотичного вывода американских войск.

– Полная картина того, что произошло в августе, и все предупреждающие знаки, которые могли предсказать исход, будут раскрыты только в том случае, если станет доступной информация, уже запрещенная к обнародованию Пентагоном и Госдепом, – приводит слова Сопко издание The Jerusalem Post.

Кроме того, по заявлению главного аудитора по Афганистану, был закрыт доступ к опубликованным ранее отчетам якобы из-за того, что это необходимо для «защиты отдельных афганцев и партнерских организаций».

Сопко утверждает, что с 2015 года Пентагон прямо запрещал ему публиковать данные по Афганистану, касающихся, прежде всего, численности подразделений и данных о потерях, а недавно Госдеп потребовал отредактировать почти 2,5 тысячи документов, размещенных на сайте SIGAR. Причем, некоторые из требований Соко назвал «довольно странными» – например, удалить из открытых документов имя сбежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани.

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