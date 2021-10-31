«Это она виновата»: Отец погибшей от алкоголя двухлетней девочки рассказал, что супругу перевели в психиатрическую больницу

Cостояние девочки было критическим, спасти ее не удалось. Фото: EAST NEWS

Ранее kp.ru сообщал о трагедии, произошедшей в подмосковном Ногинске 25 октября. В 9:30 утра 38-летний отец семейства вернулся домой после ночной смены. Александр (имя изменено) работает таксистом в популярном сервисе. Он открыл дверь своим ключом, ожидая, что ему на встречу выбежит его двухлетняя дочка Анечка (имя изменено). Девочка всегда встречала папу и очень радовалась его возвращению. Но в коридор так никто и не вышел: ни ребёнок, ни 43-летняя Лариса (имя изменено) — супруга Александра.

Мужчина прошёл в комнату, где увидел жену и дочь спящими. Обычно в это время ребёнок уже резвился, а Лариса занималась домашними делами. Поэтому происходящее показалось Александру странным. Он попытался разбудить жену, думая что они с дочкой заболели. Александр хотел спросить, нужны ли лекарства, но Лариса не просыпалась. Тогда Александр попробовал разбудить дочь, но девочка тоже не просыпалась. Мужчина не понимал, что произошло с его семьёй, пока его не было. Он схватил телефон и набрал номер службы спасения.

Семья состояла на учете в ПДН с неудовлетворительной характеристикой. Фото: Личный архив героя публикации

— Я до сих пор не знаю, что произошло. Меня не было дома. Когда я приехал, они лежали на кровати без сознания, я сразу вызвал скорую и их увезли. Мне так ничего и не объяснили, — сокрушается Александр.

Ларису и Анечку поместили в реанимацию Ногинской ЦРБ. Маме и дочке поставили предварительный диагноз — отравление неизвестным веществом, предположительно алкоголем. До позднего вечера медики боролись за жизнь девочки, её состояние было критическим. Но спасти малышку не удалось.

— В 23.30 несовершеннолетняя скончалась в реанимационном отделении не приходя в сознание. Состояние её матери на тот момент оставалось тяжелым, но стабильным, — сообщил источник kp.ru.

О смерти девочки врачи сообщили в полицию, там сразу начали проверку, а в квартиру, где проживала семья направились оперативники.

— В ходе осмотра квартиры были найдены две пустые бутылки от алкогольного напитка "Красная ягода", общий порядок в квартире не был нарушен, жилищно-бытовые условия признаны удовлетворительными, — сообщил источник kp.ru.

В ходе проверки выяснилось, что семья состояла на учёте в ПДН с неудовлетворительной характеристикой. По факту смерти девочки завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Кроме того, следователи не исключают возможность плохой работы сотрудников органов опеки, которые могли быть невнимательны к семье, и тем самым допустить эту страшную трагедию. В связи с этим было возбуждено ещё одно уголовное дело по статье "Халатность". Расследование дел находится под контролем Следственного комитета, о результатах докладывают главе СК Александру Бастрыкину. Окончательно причину смерти ребёнка скоро должна установить экспертиза.

Два дня, пока шли следственные действия, врачи реанимации Ногинской ЦРБ возвращали Ларису в сознание. Когда им это удалось, медики поняли, что женщине не место в обычной больнице. Ларису срочно перевели в психиатрическую лечебницу. Получить от неё внятные ответы о том, что произошло с ней и её дочерью, так и не удалось.

— Это она виновата, ну точно не я, меня даже дома не было, я ничего не знал. Я раньше не замечал, чтобы она выпивала. Я не понимаю, как это случилось, — рыдает Александр.

Пока в этой истории остаётся очень много вопросов, на них должно будет ответить следствие.

У Ларисы есть ещё одна 13-летняя дочь, но девочка в соцсетях всегда пишет, что мамы у нее нет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как удалось выяснить KP.RU, у Ларисы есть ещё одна 13-летняя дочь Алена (имя изменено), которая живет в другой семье. Родственники Ларисы рассказали, что девочка везде в соцсетях пишет, что мамы у неё нет. Она несколько лет назад переехала жить к родственникам и не общается с мамой.

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