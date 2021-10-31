Минздрав объявил, что «Спутник Лайт» будут применять только для повторной вакцинации от коронавируса: Отвечаем на главные вопросы

«Спутник Лайт» - единственная российская однокомпонентная вакцина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации» - такой пункт в самое ближайшее время появится в Методических рекомендациях Минздрава по вакцинации. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки во Владимирскую область.

«Спутник Лайт» - единственная российская однокомпонентная вакцина. То есть прививка состоит всего из одного укола. И человек может сразу получить сертификат о вакцинации с «пропуском» во многие места - кьюар-кодом (в то время, как все остальные антиковидные прививки включают два укола, и до выдачи заветного кода проходит минимум три недели, а то и больше). Поэтому в последнее время спрос на «Лайт» резко подскочил, в некоторых регионах возник дефицит этой вакцины.

Заявление Мурашко вызвало ряд вопросов. В частности, чем смогут прививаться те, кто уже переболел ковидом? До сих пор по согласованию с врачом прививочного пункта можно было выбирать между «Спутником V» (либо другой российской двухкомпонентной вакциной) и «Спутником Лайт». Исходя из заявления министра здравоохранения, переболевшим станет доступен только первый вариант. Однокомпонентную же вакцину смогут получить лишь те, кто уже был привит и проходит ревакцинацию. При этом не играет роли, чем человек прививался в предыдущий раз - полным «Спутником», «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной».

А что будет, если захочешь пройти ревакцинацию не «Лайтом», а другой вакциной? Такое право никто не оспаривает - главное, чтобы необходимый препарат был в прививочном пункте. Скажем, по наблюдениям уже известно, что после «чумаковской» вакцины («КовиВака») иммунный ответ ощутимо слабее, чем после «Спутника». Поэтому многие врачи прямо рекомендуют в таких случаях повторно привиться «по полной программе» - то есть сделать оба укола «Спутником V», а не однокомпонентный «Лайт».

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Зачем понадобилась поправка?

Как пояснил глава Минздрава, идти на изменение правил применения «Спутника Лайт» приходится из-за агрессивного Дельта-штамма. Прежде, по данным исследований, «Лайт» давал хорошую иммунную защиту двум группам людей «с предсуществующим иммунитетом»: и ранее привитым, и переболевшим. Однако после мутации коронавируса оказалось, что однокомпонентная вакцина наиболее эффективна именно для тех, кому нужно привиться повторно (по нынешним правилам ревакцинация полагается через 6 месяцев). А вот переболевшим надежнее пройти курс вакцинации двумя уколами.

Если же человек сначала привился, потом переболел, то он попадает в «группу ревакцинации», то есть сможет получить «Спутник Лайт».