Путин: Русский лес спасет планету быстрее возобновляемой энергии

Владимир Путин принял участие в саммите лидеров G20 по видеосвязи. Фото: REUTERS

В воскресенье по видеосвязи Владимир Путин выступил на втором рабочем заседании глав стран «большой двадцатки». В этот раз российский глава говорил не о пандемии, а о климатических проблемах.

- Среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой – более чем в 2,5 раза. За десять лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления, как вы знаете, ещё выше, - рассказал президент, добавив, что «особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты».

При этом, со своей стороны мы делаем все, что можем. 40% нашей энергетики приходится на безуглеродные источники (атомные, ветряные, гидроэлектростанции и другие). Еще 46% - газ, самое зеленое топливо из ископаемых.

- Это один из лучших показателей в мире. За последние 20 лет углеродные выбросы нашей экономики ежегодно снижались в среднем на 2,7%, и это больше, чем в мире в целом, - заключил президент.

Путин заявил, что в борьбе с глобальным потеплением странам придется объективно смотреть на все решения. Например, честно оценивать экологичность разных источников энергии. «Углеродный след солнечной энергетики, согласно научным данным, в четыре раза выше, чем атомной», - рассказал российский лидер.

Президент добавил, что экспертам надо составить рейтинг проектов «по степени их отдачи с точки зрения снижения объема парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар».

- Нельзя исключать, что вошедшие в этот рейтинг проекты, предусматривающие меры по сохранению, скажем, лесов в России и в Латинской Америке, окажутся более эффективными, чем, к примеру, инвестиции в возобновляемую энергетику в некоторых странах, - заявил Путин.