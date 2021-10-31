Завтрак продай врагу: Цены на набор «утренних» продуктов побили 10-летний рекорд

В Британии регулярно подсчитывают «Индекс завтрака».
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Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу, - гласит мудрая пословица, которые одни приписывают Авиценне, а другие - Суворову. Мудрая-то она мудрая, да только реалии таковы, что теперь именно завтрак хочется отдать недругам. Вернее, продать - при таких-то ценах!
Британское издание Financial Times регулярно подсчитывает «Индекс завтрака». Для этого анализирует цены на продукты, типичные для утреннего приема пищи (с английским уклоном): кофе, сахар, молоко, пшеницу, овес и апельсиновый сок.
Так вот, по данным издания, с 2019 года цены на них поднялись в среднем на 63%. Как пишет Financial Times, так дорого набор продуктов для завтрака не стоил целых 10 лет. На то есть две причины.
Обычно во второй половине года наступает время сбора урожая и продукты дешевеют. Но нынешний год - особенный (со знаком минус): с лета рост цен на еду ускорился. Главная причина – плохая погода, которая губит урожай. И вот результат: цены на кофе поднялись на 56% из-за заморозков в Бразилии, а овес подорожал вдвое после того, как засуха минувшим летом уничтожила половину урожая в Канаде (крупнейший в мире производитель этого злака). Цены на сахар и пшеницу выросли на четверть из-за засухи в России и обеих Америках, а также по вине сильных дождей в Европе.
В пандемию цены поднимаются не только на еду, но вообще на все подряд: топливо, транспортные услуги, упаковку и т.д. Из-за этого себестоимость готовой продукции растет еще сильнее.
Экономики многих стран сейчас восстанавливаются от коронавирусных потрясений. Происходит это благодаря вакцинации и финансовой помощи, которую власти развитых стран оказывают людям и бизнесу. Из-за этого спрос на продукцию растет. Для производителя - самый удобный момент, чтобы поднять цены и отбить потери прибыли.
Что будет дальше? Аналитики, которых опросило британское издание, не теряют пессимизма: даже если в следующем году с урожаем все будет идеально, цены все равно не упадут до прежнего уровня. Причина та же: поскольку дорожает буквально всё, серьезного снижения себестоимости ждать не стоит. «Цены останутся высокими как минимум еще год», - констатируют эксперты.