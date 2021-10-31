Завтрак продай врагу: Цены на набор «утренних» продуктов побили 10-летний рекорд

В Британии регулярно подсчитывают «Индекс завтрака». Фото: EAST NEWS

Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу, - гласит мудрая пословица, которые одни приписывают Авиценне, а другие - Суворову. Мудрая-то она мудрая, да только реалии таковы, что теперь именно завтрак хочется отдать недругам. Вернее, продать - при таких-то ценах!

Британское издание Financial Times регулярно подсчитывает «Индекс завтрака». Для этого анализирует цены на продукты, типичные для утреннего приема пищи (с английским уклоном): кофе, сахар, молоко, пшеницу, овес и апельсиновый сок.

Так вот, по данным издания, с 2019 года цены на них поднялись в среднем на 63%. Как пишет Financial Times, так дорого набор продуктов для завтрака не стоил целых 10 лет. На то есть две причины.

1. Дорожает сырье

Обычно во второй половине года наступает время сбора урожая и продукты дешевеют. Но нынешний год - особенный (со знаком минус): с лета рост цен на еду ускорился. Главная причина – плохая погода, которая губит урожай. И вот результат: цены на кофе поднялись на 56% из-за заморозков в Бразилии, а овес подорожал вдвое после того, как засуха минувшим летом уничтожила половину урожая в Канаде (крупнейший в мире производитель этого злака). Цены на сахар и пшеницу выросли на четверть из-за засухи в России и обеих Америках, а также по вине сильных дождей в Европе.

В пандемию цены поднимаются не только на еду, но вообще на все подряд: топливо, транспортные услуги, упаковку и т.д. Из-за этого себестоимость готовой продукции растет еще сильнее.

2. Производители компенсируют убытки

Экономики многих стран сейчас восстанавливаются от коронавирусных потрясений. Происходит это благодаря вакцинации и финансовой помощи, которую власти развитых стран оказывают людям и бизнесу. Из-за этого спрос на продукцию растет. Для производителя - самый удобный момент, чтобы поднять цены и отбить потери прибыли.

Что будет дальше? Аналитики, которых опросило британское издание, не теряют пессимизма: даже если в следующем году с урожаем все будет идеально, цены все равно не упадут до прежнего уровня. Причина та же: поскольку дорожает буквально всё, серьезного снижения себестоимости ждать не стоит. «Цены останутся высокими как минимум еще год», - констатируют эксперты.