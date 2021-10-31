Почему Серебряный век называют серебряным, и причем здесь бледные ноги

В лектории «Dостоевский» появился новый фильм - «Серебряный век за 22 минуты». Фото: кадр из фильма.

Мы уже рассказывали о том, что лекторий «Dостоевский» - проект, созданный при участии Российского фонда культуры - начал размещать в интернете короткие анимированные фильмы о мировой истории и культуре. Каждый длится всего 22 минуты, но в них умещается главное, что нужно знать о важнейших событиях и людях прошлого. Уже вышли фильмы «О Ленине за 22 минуты», «О Пушкине за 22 минуты» «О Первой мировой войне за 22 минуты» и «Французский импрессионизм за 22 минуты»…

И вот в лектории появился новый фильм - «Серебряный век за 22 минуты». В нем рассказывается о том, как в 1895 году 22-летний студент Московского университета, молодой и дерзкий Валерий Брюсов решил совершить революцию в поэзии. Больше всего публику потрясло его стихотворение длиной всего в одну строку: «О, закрой свои бледные ноги». Читатели потеряли дар речи: никто и никогда не писал на русском ничего подобного, по крайней мере, не выдавал это за стихотворение. О чьих ногах идет речь? Кто просит их закрыть? Чем? И почему? Кто-то даже запустил версию, что эту фразу Иуда якобы сказал Христу, когда того распяли. Но большинство критиков просто сочло Брюсова человеком немного не в себе.

Никто тогда не понял, что с брюсовского альманаха «Русские символисты», где было опубликовано стихотворение, начинается новый, странный и блистательный период в отечественной поэзии. «Золотым веком» русской поэзии называли эпоху Пушкина, Лермонтова, Баратынского. А то, что произойдет после 1895 года, получит название «серебряный век» и подарит России и миру целую плеяду гениев, скандалистов и провокаторов. Кто-то считает, что термин придумал философ Николай Бердяев, кто-то - что Анна Ахматова (у нее есть строки «И серебряный месяц ярко / Над серебряным веком стыл»). Но кто автор - не главное; куда важнее, что Серебряный век в поэзии совпадет со эпохой крушения основ во всей России.

Поэты тогда начали объединятся в литературные группы. Брюсов с ходу объявил себя вождем нового литературного течения - символизма (а дальше будут футуризм, акмеизм, имажинизм и еще много всего интересного). Брюсов и его единомышленники писали странные стихи, смысл которых потрясенной публике предлагалось разгадывать как ребус.

«Тень не созданных созданий Колыхается во сне, Словно лопасти латаний На эмалевой стене»…

«Удивительно, почти все фамилии крупнейших символистов начинались на «Б». Брюсов, Белый, Бальмонт, Блок…» задумчиво заметил как-то Корней Чуковский. «Да, да» - подхватил его собеседник, Самуил Маршак. «А Сологуб даже кончался на «Б», а Кузмин и сам был «Б»…

Посмотрев анимированный фильм о Серебряном веке - https://youtu.be/ve9Bc8msZVk - можно узнать еще много веселых и не очень подробностей об этом поразительном времени. А другие 22-минутные фильмы из цикла можно увидеть на YouTube-канале проекта.