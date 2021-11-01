Ребенок Розмари

Герои Филиппа Янковского, Оксаны Акиньшиной (в центре) и Маруси Фоминой образуют весьма своеобразный треугольник. Фото: START

Все герои картины как бы родня. Девушка-инкубатор (она же - контейнер) вынашивает младенца замминистра экономического развития, плодом живо интересуется жена замминистра, желающая материнства без брюшных проблем, и дочь замминистра от первого брака с большими и понятными чувствами ко второму. Девушку-инкубатор преследует ее первый хахаль, так и не ставший мужем, потому что мама девушки-инкубатора упрятала его в тюрьму, а теперь он вернулся и оглядывается по сторонам жадным и заинтересованным глазом, так что приходится перетаскивать на временное жительство к замминистра угрожаемую младшую сестру. Словом, все могли бы сняться в финале на большом групповом фото в альбом, если б не питали друг к другу сдержанно-маскируемой или открыто-искренней ненависти.

Не работает в картине никто. Замминистра тихо ворует, его сосед по Рублевке ворует громче, жена замминистра ворует с мужниных счетов, дочь считает, что ей все должны по факту рождения. Милиция активно расследует любые преступления с самым косвенным участием зама (рядом стоял, мимо на машине ехал), чтоб подсадить его на крючок и тоже погреться краденым. Девушка-инкубатор сделала бизнес из своего живота, бывший хахаль хочет долю с этого бизнеса, младшая сестра с простодушием четырнадцатилетки хочет плавать в частном бассейне, кататься на частной конюшне, зырить кино в частном кинотеатре и ни секунды не интересоваться, на какие и чьи шиши это все построено. Чуть-чуть трудится прислуга и мать девушки-инкубатора завучем в школе, но, учитывая характер и исполнение Юлии Ауг, назвать ее труд общественно полезным не повернется язык. Для обозначения приживалов соседская жена употребляет слово «биомусор», но под это определение подпадают все действующие лица фильма - даже несмотря на то, что главную героиню играет Оксана Акиньшина, и за ее немногословной повадкой интересно следить все 8 серий подряд. Все закончат очень плохо, но это не принесет зрителю морального облегчения, потому что фильм написан, снят и сыгран на высшем уровне, у всех самых конченых персонажей проскальзывают человеческие мотивации, и им начинаешь желать добра, несмотря на откровенный паразитизм (южнокорейский фильм «Паразиты» помянут тоже и тоже расширительно). У наиболее отмороженных дряней все будет хорошо - кстати, и деточка родится обещанная.

Когда-то режиссер Балабанов снял «Брата» - главный постсоветский фильм о том, что у общества в отсутствие государства не осталось иных связей, кроме близкородственных. Казалось, с тех пор страну слегка попустило, однако поколенческая яма и абсолютное, органическое стяжательство молодых возрастов тихо уничтожило и родственное притяжение. Разрулив (иногда с блеском) на верхнем и среднем уровне, Россия просадила низ - школу и семью, - о чем сегодня и снимают, так сказать, честные художники с жилкой коммерческого интереса. Продюсеры Илоян - Шляппо - Троцюк - Жалинский (этот слаженный квартет давно превратился в одну длинную фамилию) с освоенных делянок эзотерики и дикой комедии заступили на территорию продюсера Цекало - жесткий социал с уголовным оттенком («Текст», «Шторм», «Хороший человек», «Медиатор»): Цекало, как показал и фильм «Коса», все более американизируется, а это на пользу жанру не идет, у него национал-фундаменталистские корни. Режиссер Свешников делает первые заметные шаги, являя редкий случай удачного использования наработанных амплуа. Акиньшина, как всегда, играет спокойную отмороженку с достоинством и прошлым, Ауг - бушующую тумбу, Артем Быстров еще на «Оптимистах» наработал маску рубахи-парня с гадским подвохом внутри, бывший мажор Филипп Янковский хорош в роли стареющего и опечаленного мажора. Одна Маруся Фомина сменила профиль с тихой жертвы на ухоженную сучку, и с этой личиной в современном кино у нее будет много работы.

Как и «Контейнер», фильм А. Звягинцева «Елена» заканчивался внимательным вглядыванием в младенца. Его бабушка была убийцей-нахлебником во имя семьи. Его родители были уже совершенно никчемными, только потребляющими прорехами на человечестве. Его старший брат, отмазанный от армии, плавно вязался с блатьем. Камера отрешенно наблюдала в колыбели грядущего монстра. Конечно, Свешников не нагружал финальные кадры столь катастрофическими смыслами, был более традиционен в разглядывании человеческого полуфабриката.

Но еще ж не вечер.

Динамика «бабушка - мать - сестра» говорит сама за себя - так что во втором сезоне можно ожидать всякого.

«Контейнер»

2021.

Реж. Максим Свешников