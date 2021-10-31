Елена Темникова — про первое замужество, которое заставляли скрывать: «Максим Фадеев репетировал со мной врать»

Бывшая солистка группы «Серебро» дала откровенное интервью. Фото: Кадр видео

Одна из самых красивых солисток русского шоу-бизнеса Елена Темникова пережила тяжелые времена после ухода из группы «Серебро». Продюсер Максим Фадеев, как говорят, сделал все, чтобы карьера артистки складывалась не очень удачно. Но оказывается, что и до сотрудничества с ним в жизни Елены было не все просто. В интервью Светланы Бондарчук артистка не постеснялась рассказать об этом.

ПРО ПРИЕЗД В МОСКВУ И ДОМОГАТЕЛЬСТВА

«Я приехала [из Кургана], как Фрося Бурлакова — с тюками. Неподъемными сумками размером с диван. Мне собрали постельное белье, одежду — зимнюю и летнюю, и фотоальбомы со всеми своими фото. И грамотами. Еле-еле допихала сумки до камеры хранения на Курском вокзале. «Продюсер», который обещал мне помочь (поэт-песенник) не встретил. Я нашла телефон, чтобы ему позвонить, но он меня вежливо послал. Но я нашла его, встретилась с ним, и он заселил меня в отель. Я оплатила неделю проживания. На душе было некомфортно. Я вернулась за вещами на вокзал, и уже на ресепшене ко мне подошла администратор: «Во-первых, ты сейчас переезжаешь в другой номер. А, во-вторых, он таких же, как ты, молодых девочек уже сюда заселял». Этот «продюсер» оказался педофилом (Темниковой было 17 лет). Мне было очень страшно. Закрылась в другом номере и реву бесконечно. Громко и в голос. Два дня. Он продолжает звонить и писать. Занавески были неприятного оранжевого цвета. Москва меня совсем не приняла»

Елена Темникова приехала покорять Москву из Кургана. Фото: Кадр видео

ПРО ПЕРВОГО МУЖА

«Продюсер Максим Фадеев был категорически против моего романа с Алексеем Семеновым (участником «Фабрики звезд»). И он мне сказал отнекиваться [скрывать замужество]. Врать, что мы не женаты, что это Алексей все придумал. Мне было крайне сложно. Мы даже репетировали врать. У меня не получалось. Но у нас был проект «Серебро»: и что нам говорили, то мы и должны были делать. Без обсуждения. Побриться налысо — значит ходить лысой. До такой степени. Алексея (Семенова) это, конечно, дико бесило. Взрослый человек говорит, что я его жена. И тогда я действительно была его жена. А я все отрицаю и говорю, что он сумасшедший. Мол, покажите паспорт. Чушь, конечно. Потом у меня были пиар-романы — с Эдгардом Запашным, к примеру. Их так же придумывали»

Артистка дала интервью Светлане Бондарчук. Фото: Кадр видео

ПРО ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ

«Этой весной я страдала сильнейшими паническими атаками. Мне доктор сказал, что от панических атак не умирают. Это очень важно! Ничего с вами не может произойти такого, т чего вы умрете. И когда у меня случилась очередная паническая атака, я просто сказала себе: ты не умрешь. И не сразу эта паническая атака отступила»

ПРО ДОЧЬ САШУ

«Ей шесть лет и в школу пока не пошла. Пусть отдохнет. Если бы сама захотела, мы бы отдали. Саша занимается дома и учится сейчас на уровне второго класса. Поэтому переживаю, не будет ли ей скучно, когда пойдет в первый класс. Разберемся. Будет думать об этом по мере поступления проблем»