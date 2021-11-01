«Цветик-семицветик» и принты с Лешим»: что зимой 2021 будут носить Моргенштерн и Собчак

Фото: архив дизайнера

Яркие образы Моргенштерна и Ксении Собчак постоянно попадают под острый язык блогеров. Как оказалось, автор многих нарядов звёзд - дизайнер Виктория Десятникова, бренд BY.

Пока в светской Москве затишье в связи с локдауном, Десятникова решила представить новую коллекцию в Дубае. На дефиле, кстати, прилетит и Моргенштерн, у которого в эти дни намечен концерт на фестивале Parus.

На дефиле прилетит и Моргенштерн. Фото: архив дизайнера

Судя по новой коллекции Десятниковой, в новом сезоне Морген украсит себя принтами из русских сказок.

На юбках и брюках, представленных дизайнером, картинки с Бабой Ягой, Лешим и другими сказочными героями. Как заметила Ксения Собчак, в одежде Десятниковой ее привлекла именно отсылка к Бабе Яге. Здесь даже мельчайшие броши в виде избушки Яги.

Плюс на брючных костюмах принты в виде лазурного пера «Жар-Птицы», а на купальниках пестрит «цветик-семицветик» из всем известной сказки. Из нового времени, пожалуй, только очки, как будто прямиком из фильма «Универсальный солдат».

Фото: архив дизайнера

- Я могу часами размышлять об этом, но, в качестве краткого примера: когда стал активно подниматься вопрос о гендерном равенстве, не вошел ли унисекс стремительно в моду? А когда все вокруг стало оцифровано и время стало катастрофически дорогим, не ушел ли кутюр и ручная работа с золотыми нитями и камнями в прошлое, сведя все к минимализму, простым формам и упрощенности? Это такой маленький пример зазеркалья дизайна, - рассказывает kp.ru о фольклорной коллекции Десятникова.

Премьера нового лукбука дизайнера состоится в Ball-room гостиницы Atlantis, расположенной на вершине полумесяца Пальмы Джумейра. После него здесь пройдет совместный большой концерт Zivert и Jony, а афтепати, на котором состоится еще один показ бренда BY street-fashion, отгремит 4 ноября в отеле Burj Al Arab.