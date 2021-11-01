«Мерзко и противно»: Яковлева рассказала о домогательствах на «Мосфильме»

Алена Яковлева. Фото: Евгения ГУСЕВА

Алена Яковлева призналась, что за свою карьеру в театре и в кино не раз сталкивалась с домогательствами со стороны влиятельных мужчин. Однажды во время съемок на «Мосфильме» режиссер картины, в которой участвовала актриса, пообещал сделать ее знаменитой и востребованной в обмен на услуги интимного характера. Имени режиссера Алена не назвала, отметив только, что это очень известный человек.

- Историй была куча. Мне на «Мосфильме» один очень известный режиссер сказал: «Я сделаю тебя звездой… умеешь делать массаж?» Я: «Массаж чего, извините?» А он запер дверь. Я грубо сказала: «Пошел…», и все. Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс. Я вступаю в отношения, если я их хочу. А так... Мне противно… Я не могу переступить через себя. Это мерзко, - призналась Яковлева в беседе с «Вечерней Москвой».

Алена вспомнила и другую историю, которая стоила ей карьеры. После того, как она отказала в интимной связи влиятельному человек из сферы кино, мужчина пообещал отлучить ее от профессии. По словам актрисы, он сдержал свое обещание: ее «вычеркнули» из кино на 15 лет.

- Тогда это были, ну не знаю, «Мосфильм», киностудия Горького, и все. И если ты делал какие-то «неправильные» телодвижения, тебя могли выкинуть из этой системы координат, - рассказала Яковлева.

Алена считает, что все, кто подвергся действиям сексуального характера в индустрии кино и сейчас, много лет спустя в этом признаются, изначально сами на это соглашались.

- Я, например, знаю, что к господину Вайнштейну выстраивалась очередь. Не осуждаю никого, но вы ведь хотели карьеры любой ценой? Вам это дали. И вдруг через 15–20 лет вы начинаете обвинять человека в том, что он склонял вас к сожительству. Вас же никто не бил по голове, не хватал, вы сами приходили за ролями, успехом, славой, - убеждена артистка.

Ранее Алена Яковлева рассказывала, что известная фамилия никак не повлияла на ее карьеру. Алёна - дочь актёра Юрия Яковлева, звезды фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Ирония судьбы или с лёгким паром» в детстве очень мало общалась со своим знаменитым отцом. Ее мать, врач Кира Мачульская, была первой супругой артиста, славящегося своей любвеобильностью. Юрий Яковлев изменял ей, и Кира тяжело переживала предательство мужа. У Алены с детства кипела обида на отца, который оставил семью сразу после ее рождения. Но со временем она смогла простить его. По словам актрисы, она никогда не чувствовала отца родным человеком.

- Я вообще никогда не воспринимала его как папу, он для меня был скорее выдающимся артистом. Когда про меня говорили "дочка Яковлева", я всегда немножко сжималась. Мне было как-то даже неудобно. Я вообще не ощущала к нему своей причастности, - уверяет дочь звезды советского кино.