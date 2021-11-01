«Просто ведьма»: 66-летняя Долина в обтягивающем платье помолодела на 30 лет

За последний год певица сбросила 21 килограмм. Фото: Инстаграм.

Лариса Долина, как и многие российские знаменитости, решила отметить Хэллоуин. В Инстаграме певица поделилась эффектной фотографией, на которой она запечатлена в образе ведьмы. 66-летняя звезда нарядилась в черное облегающее платье и украсила голову остроконечным колпаком. В подписи к фото Лариса Александровна призналась, что хотя и не считает Хэллоуин нашим праздником, это все же отличный повод весело и приятно провести время в кругу близких.

- Хоть это и не совсем наш праздник, всё же, Хэллоуин- это весело! Это повод просто ещё раз посмотреть всякие ужастики, я люблю их просматривать время от времени, повод детишек сладостями угостить, да и просто в воскресенье, учитывая, что погода располагает, прогуляться где-нибудь в парке! Желаю вам провести этот день в хорошей компании и вдоволь развлечься! – написала певица.

Поклонников потрясло то, как молодо выглядит артистка на фото: она словно скинула 30 лет. Образ получился очень эффектным, о чем подписчики написали в комментариях к посту звезды.

Певица встретила Хэллоуин в образе симпатичной ведьмы. Фото: Инстаграм.

«Изящно, Лариса Александровна! С праздником!», «Вам идёт образ ведьмочки», «А где бокал с зельем?», «Очаровательная ведьмочка! Лариса Александровна, с Вашим статусом нужно в ступе летать, а не на метле!» — написали фолловеры.

Ранее бывший муж певицы рассказал, на какие мучения она пошла ради того, чтобы сохранить молодость и красоту. Артистка не раз ложилась под нож хирурга: она делала липосакцию, подтягивала кожу на лице, совершенствовала форму груди. В конце девяностых Лариса решилась откачать жир хирургическим путем, и эта процедура доставила артистке неимоверные страдания.

- Лариса после липосакции лежала в клинике в Питере. Я, конечно, ее навещал. Без содрогания смотреть на ее синяки и мучения было невозможно,- рассказал «КП» бывший муж звезды, продюсер Виктор Митязов.

Самое печальное, что через некоторое время лишние килограммы вновь вернулись. По словам экс-супруга, он отговаривал Долину от операций, считая их ненужными.

- Вмешательство в организм все равно необоснованное. Нужно что-то делать с головой прежде всего, - уверен Митязов.

К счастью, сейчас Лариса Александровна отказалась от пластики и смогла похудеть своими силами. За последний год певица сбросила 21 килограмм. Теперь она может позволить себе любые наряды – даже самые короткие и очень облегающие. Артистка решала прибегнуть к помощи профессионалов и обратилась в клинику по коррекции обмена веществ. Врач-диетолог составил для нее список продуктов, которые ей можно есть, и которые нельзя.

Певице пришлось отказаться от фруктов и почти всех овощей, сладкого, мучного, молочных и кисломолочных продуктов. При этом Долина теперь ест два раза в день, последний прием пищи — в 15 часов.