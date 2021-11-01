Британский фотограф, снимавший Ла-Манш, спровоцировал грандиозный скандал

На кадрах видно, как в Ла-Манш стекают канализационные стоки. Фото: YouTube

Британский фотограф Крис Пирсал разместил в соцсетях ставшее скандальным видео. Пирсал выложил ролик, в котором ускорил до нескольких минут 49 часов своих непрерывных съемок с дрона, показывающих, как в Ла-Манш стекают неочищенные сточные воды.

Он указал, что все это происходит неподалеку от британского Саутгемптона. Судя по диаметру трубы и гигантским объемам нечистот, в Ла-Манш безо всякой очистки стекают все канализационные стоки большого города.

Пост Пирсала вызвал международный скандал: Ла-Манш является не только проливом, по нему еще и проходит граница между Францией и Великобританией.

В ЕС уже заявили, что британское правительство знает об этом и других вопиющих фактах загрязнения окружающей среды, но по сути, ничего не делает для того, чтобы хоть как то исправить ситуацию.

Фотограф стал свидетелем работы очистных сооружений под Саутгемптоном. Фото: YouTube

По иронии судьбы возмутившее всех видео было опубликовано в тот день, когда британский парламент отклонил закон, запрещающий слив сточных вод в открытое море.

О плачевном состоянии Ла-Манша известно давно. Посол доброй воли ООН по защите окружающей среде, британский пловец Льюис Пью рассказал, что во время своего прошлогоднего заплыва через Ла-Манш, он почти не увидел в воде ни одного живого представителя фауны. «Ощущение, что в проливе все живое заменили на пластик», - пожаловался он.

Французские и бельгийские ученые, проведя анализ тканей мертвых дельфинов, выброшенных на берега Ла-Манша, обнаружили в них запредельное содержание ядовитых химикатов и ртути.

Смотреть видеосюжет В Ла-Манш стекают неочищенные сточные воды

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тонны отходов и кубометры нечистот: Туризм становится экологической угрозой для Крыма

Строительство очистных и переработка мусора выходят в стратегические цели региона (подробно)