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В мире1 ноября 2021 9:15

Британский фотограф, снимавший Ла-Манш, спровоцировал грандиозный скандал

Фотограф Крис Пирсал опубликовал видео, на котором в воды Ла-Манша стекают тонны нечистот
Алена ГРИЦЕНКО
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На кадрах видно, как в Ла-Манш стекают канализационные стоки.

На кадрах видно, как в Ла-Манш стекают канализационные стоки.

Фото: YouTube

Британский фотограф Крис Пирсал разместил в соцсетях ставшее скандальным видео. Пирсал выложил ролик, в котором ускорил до нескольких минут 49 часов своих непрерывных съемок с дрона, показывающих, как в Ла-Манш стекают неочищенные сточные воды.

Он указал, что все это происходит неподалеку от британского Саутгемптона. Судя по диаметру трубы и гигантским объемам нечистот, в Ла-Манш безо всякой очистки стекают все канализационные стоки большого города.

Пост Пирсала вызвал международный скандал: Ла-Манш является не только проливом, по нему еще и проходит граница между Францией и Великобританией.

В ЕС уже заявили, что британское правительство знает об этом и других вопиющих фактах загрязнения окружающей среды, но по сути, ничего не делает для того, чтобы хоть как то исправить ситуацию.

Фотограф стал свидетелем работы очистных сооружений под Саутгемптоном.

Фотограф стал свидетелем работы очистных сооружений под Саутгемптоном.

Фото: YouTube

По иронии судьбы возмутившее всех видео было опубликовано в тот день, когда британский парламент отклонил закон, запрещающий слив сточных вод в открытое море.

О плачевном состоянии Ла-Манша известно давно. Посол доброй воли ООН по защите окружающей среде, британский пловец Льюис Пью рассказал, что во время своего прошлогоднего заплыва через Ла-Манш, он почти не увидел в воде ни одного живого представителя фауны. «Ощущение, что в проливе все живое заменили на пластик», - пожаловался он.

Французские и бельгийские ученые, проведя анализ тканей мертвых дельфинов, выброшенных на берега Ла-Манша, обнаружили в них запредельное содержание ядовитых химикатов и ртути.

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В Ла-Манш стекают неочищенные сточные воды
В Ла-Манш стекают неочищенные сточные воды

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