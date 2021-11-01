В Ступино упавшие футбольные ворота изуродовали 11-летнего мальчика

Это произошло в подмосковном Ступино в минувшие выходные. 11-летний Егор (имя изменено) отпросился у мамы поиграть с ребятами в футбол на несколько часов. После этого мальчик должен был сам вернуться домой. Обговоренное с сыном время ещё не наступило, когда на телефон его мамы — 35-летней Елены (имя изменено) позвонили с неизвестного номера. В трубке звучал напуганный детский голос, он сообщил, что на Егора упали футбольные ворота, и он сильно пострадал. Уже через несколько минут Елена была возле футбольного поля, женщина немедленно вызвала скорую. А чтобы поскорее доставить ребёнка в больницу, отправилась ей на встречу на попутной машине.

— В Ступинскую ЦРБ был доставлен несовершеннолетний с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом костей лицевого скелета и рваной раной лица. Травма получена в результате падения игровых ворот во время игры в футбол, — сообщил источник kp.ru

О несовершеннолетнем пациенте врачи, как водится, сообщили в полицию. Там по данному факту начали проводить проверку, сейчас оперативники опрашивают всех, кто был причастен к установке ворот. Пострадавший мальчик пока находится в больнице.