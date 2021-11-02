Бесплатные тесты на коронавирус в Москве: Адреса пунктов в ноябре 2021 года

Публикуем адреса, где можно сдать бесплатный тест на коронавирус в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи массово обследуются на ковид. Для этого в столице открыли дополнительные пункты экспресс-тестирования. Публикуем адреса, где можно сдать бесплатный тест на коронавирус в Москве. Теперь их уже 70 в самых оживленных местах - на станциях метро и некоторых транспортно-пересадочных узлах, в торговых центрах, МФЦ, поликлиниках. Напомним, ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в мобильных точках жители сделали уже более 80 тысяч тестов. Из них в среднем 5% - положительные. Таким пациентов сразу же проверяют дополнительно, чтобы подтвердить или исключить инфекцию. В Оперштабе Москвы объяснили, какие тесты и кому сейчас делают бесплатно.

1. Экспресс-тест на антиген к COVID-19

Как делают: методом иммунохроматографического анализа (ИХА). Это обычный экспресс-тест, который можно купить в аптеке и использовать дома. Специальная подготовка не требуется. Мазок берется ватной палочкой из полости носа. Результат будет готов через 15 минут.

Что нужно: прийти в любой удобный пункт из 70 адресов (их можно посмотреть на портале мэра Москвы в специальном разделе «Все о COVID-19»). С собой принести документ, удостоверяющий личность, например, взрослым - паспорт, детям - свидетельство о рождении. Предварительная запись на процедуру не нужна.

Если тест положительный: такой результат не считается подтвержденным ковидом. Чтобы уточнить диагноз, пациенту сразу на месте бесплатно сделают ПЦР-тест. Он будет готов через один - три дня. Все время подозрительный больной должен находиться в самоизоляции. Результат ПЦР-теста придет в электронную медкарту и смс-сообщением на мобильник пациента. Данные также отправят в районную поликлинику. Если ПЦР-тест будет положительным, то нужно оставаться дома до прихода врача. После осмотра он назначит лечение и при необходимости откроет больничный. Дальше нужно находиться на карантине в ближайшие 14 дней.

2. ПЦР-тест на коронавирус

Как делают: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Он показывает, есть ли вирус в организме. У пациента берут мазок из носа и ротоглотки. Результат в течение трех дней придет в электронную медкарту.

Что нужно: заранее записаться в любой из 207 пунктов, где бесплатно проводят это исследование. Для взрослых работают 162 точки, для детей - 45 (их адреса - на портале мэра Москвы в специальном разделе «Все о COVID-19»). Запись - через личный кабинет на mos.ru или, если не прикреплены к конкретной поликлинике, то на стойке информации в ближайшей поликлинике. Пациенту нужно принести с собой паспорт или свидетельство о рождении, а также московский медполис (тем, у кого его нет, анализ могут сделать в любой платной клинике).

Для теста нужна подготовка:

- за два часа до процедуры постараться не есть, не пить и воздержаться от курения;

- за 30 минут нельзя жевать жвачку и сосать конфеты, полоскать горло, пользоваться спреем или каплями для носа.

Если тест положительный: нужно оставаться дома до прихода врача. После осмотра он назначит лечение и при необходимости откроет больничный. Дальше нужно находиться на карантине в ближайшие 14 дней.

3. Тест на наличие иммунитета к COVID-19

Как делают: методом ИФА (ИХЛА) (иммуноферментный и иммунохемилюминесцентный анализ). Такой тест покажет - начало или пик заболевания в организме, переболел ли уже человек и есть ли у него антитела и сколько их. То есть иммунный ответ к вирусу. У пациента берут кровь из вены для проверки антител. Результат в течение трех дней придет в электронную медкарту.

Что нужно: заранее записаться в любой из 30 пунктов при районных поликлиниках (их адреса - на портале мэра Москвы в специальном разделе «Все о COVID-19»). Процедуру проводят только пациентам в возрасте от 18 лет. Запись - через личный кабинет на mos.ru или, если не прикреплены к конкретной поликлинике, то на стойке информации в ближайшей поликлинике. Пациенту нужно принести с собой паспорт, а также московский медполис (тем, у кого его нет, анализ могут сделать в любой платной клинике).

Для сдачи крови на антитела специальная подготовка не нужна.

Как расшифровать результат:

- IgM меньше 1 и IgG меньше 10 - организм не сталкивался с вирусом. У пациента нет антител к COVID;

- IgM от 1 до 2 и IgG меньше 10 - сомнительные цифры. У пациента нет антител к вирусу. Но наличие IgM от 1 до 2 говорит о том, что ковид может находиться в организме. При этом человек может переносить инфекцию бессимптомно. Таких пациентов просят сократить контакты с близкими на неделю, а потом повторно сдать анализ;

- IgM равен или больше 2 и IgG меньше 10 - пациент сейчас болеет коронавирусом. Он опасен для других людей. Даже, если не чувствуется недомогания, все равно такой человек считается носителем инфекции. Ему нужно сидеть на карантине в течение 14 дней. При ухудшении самочувствия вызывать врача;

- IgM равен или больше 2 и IgG равен или больше 10 - сомнительные цифры. Поскольку антитела к вирусу есть, но при этом наличие в крови IgM говорит о том, что зараза все ещё может быть в организме. То есть человек может переносить инфекцию бессимптомно. Таких пациентов просят сократить контакты с близкими на неделю, а потом повторно сдать анализ;

- IgM меньше 2 и IgG равен или больше 10 - человек переболел коронавирусом. У него есть антитела к этой инфекции.

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