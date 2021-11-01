Зрители не узнали «МУЗ-ТВ»: что изменилось на музыкальном телеканале

Логотип популярного музыкального телеканала стал ярче и современнее.

Вот уже четверть века «МУЗ-ТВ» качает эфир музыкальными клипами, хит-парадами, трансляцией главных концертов и новостями из жизни звёзд. За 25 лет для тысяч зрителей он стал главной музыкально-развлекательной платформой и проводником в мир шоу-бизнеса. Но пришло время меняться.

Так, главный визуальный элемент - логотип канала стал ярче и современнее. В предыдущем варианте основным знаком была буква «М», представляющая собой импровизированный «эквалайзер», что дополнительно подчеркивало музыкальность бренда. При этом на «МУЗ-ТВ» уже долгое время популярны и востребованы около-музыкальные проекты – развлекательный контент с участием звёзд, игровые шоу и новые инфотейнмент-форматы. Таким образом, концепция логотипа осталась в прошлом.

- В этом году каналу исполняется 25 лет – это целое поколение и довольно серьезная цифра по меркам современного медийного пространства, - отметил генеральный директор телеканала «МУЗ-ТВ» Захар Бабин. - За это время в музыкальной индустрии многое поменялось. От кассет и плёнки мы пришли в новую цифровую эру. Но неизменным остался интерес аудитории к музыке, мы видим это по востребованности контента на наших платформах – и на ТВ, и в digital. «МУЗ-ТВ» всегда был на волне тенденций, делал звезд ближе к зрителям и по сей день чутко реагирует на вкусовые предпочтения аудитории и изменения в шоу-бизнесе. Поэтому главная цель масштабного ребрендинга – актуализировать бренд «МУЗ-ТВ», сделать его свежим, полностью соответствующим времени и новым трендам.

Новый логотип - это три кнопки «Play», которые сходятся в центре и символизируют точку входа в мир музыки, звёзд, концертов и развлекательных шоу. При этом в нем можно прочитать и ту самую букву «М», к которой привыкли зрители. Почему именно «Play»? Никакой случайности в этом нет. Это узнаваемый символ, обозначающий «включение» и доступ к музыке или видео в любое время. А в случае «МУЗ-ТВ» – переключение на яркие эмоции и полное погружение в атмосферу праздника. Именно этого и ожидает целевая аудитория по результатам качественного исследования Mediascope, проведённого в феврале-марте 2021 года.

Но смена логотипа - это только верхушка айсберга. Она предопределила фундаментальные изменения в сервисной графике эфира и в оформлении канала в целом. Лого переместилось в правый верхний угол – именно такое расположение привычно для телезрителей. А все оформление построилось на движении элементов «вперед» в motion-графике, слева направо, - это более привычно для восприятия, что и означает развитие.

Фото: предоставлено «МУЗ-ТВ»

А ЧТО ЕЩЁ?

Масштабный ребрендинг – это неотъемлемая часть стратегии развития канала. Юбилейный сезон 21/22 на «МУЗ-ТВ» обещает стать богатым на уникальные форматы, ярких ведущих и значимые события. Недавно канал запустил интервью-шоу «Звезда в ответе» с ведущей Идой Галич и готовит еще ряд премьер: масштабное концерт-шоу «Битва поколений» от создателей «Музыкалити», реалити-шоу «Звезда под прикрытием», «Шоу биз от А до Я» с Иосифом Пригожиным и Хабибом, неожиданные музыкальные эксперименты в проекте «Синг Сонг» совместно с YouTube каналом «Ламборджинсы».

Обновления коснулись и главных чартов телеканала. Концепции оформления стали более продуманными, а при переключении на «МУЗ-ТВ» зрители сразу же смогут понять настроение программы.

Так, в оформлении «Русского чарта» ассоциативно прослеживается тема «а-ля рус» – главной героиней графического пакета стала старая добрая юла, точнее целое многоцветное «семейство», олицетворяющее хиты чарта.

Графическая концепция главного чарта телеканала «МУЗ-ТВ» чарт – это бесконечная гонка за первое место ярких и непохожих друг на друга шариков в гигантском футуристичном лабиринте, аллегория на хиты и их битву за «топ» в индустрии.

Фото: предоставлено «МУЗ-ТВ»

В идею оформления чарта «Золотая дюжина» заложено сюрреалистичное воплощение привычной атрибутики из «90-х» и гламурных нулевых: гибкие виниловые пластинки, красочная музыкальная кассета с перемоткой на карандаше и летающие зеркальные диски. Выполненные в эстетике голографии объекты «переплавляются» в настоящее золото, образуя новый логотип «золотой» программы. Все это дает волю фантазии и представление о том, как бы выглядели все атрибуты из прошлого сегодня. Такой приём канал использует намеренно, подчеркивая связь поколений.